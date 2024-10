A Textron Aviation anunciou hoje o lançamento do "EvoX", pacotes de atualização de pós-venda especializados e concebidos para clientes da Cessna Citation e da Beechcraft King Air que buscam as últimas atualizações e modificações de aeronaves para maximizar o valor de suas aeronaves. O EvoX permite que os clientes agrupem itens aviônicos de última geração, soluções de conectividade de ponta, reformas exclusivas de interiores luxuosos e atualizações exteriores elegantes em um pacote de modificação abrangente, completo e fácil de programar.

Os clientes da Beechcraft e da Cessna recebem suporte direto de fábrica, manutenção e modificações pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), através de uma rede mundial de centros de serviço e peças, unidades de serviço móveis e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, 1CALL AOG.

"Os novos pacotes EvoX da Textron Aviation oferecem aos clientes da Cessna e da Beechcraft opções completas de revitalização de aeronaves para maximizar seu valor. Selecionamos meticulosamente os mais recentes itens aviônicos, opções de conectividade perfeita e designs exclusivos de interiores e exteriores sob medida para criar uma experiência que parece voar em uma aeronave totalmente nova", disse Brian Rohloff, Vice-Presidente Sênior de Suporte ao Cliente. "Com o lançamento do EvoX, estamos demonstrando nosso comprometimento em criar e entregar a melhor experiência de aviação a nossos clientes."

Os principais recursos dos pacotes de atualização EvoX incluem:

Os clientes agora podem ter pacotes de atualização EvoX instalados para aeronaves selecionadas em centros de serviços de aviação Textron na América do Norte.

Sobre os serviços da Textron Aviation

A Textron Aviation, através de suas marcas Beechcraft e Cessna, é reconhecida por sua incomparável rede mundial de serviços dedicada ao suporte completo do ciclo de vida. Além de sua ampla presença de propriedade da empresa, os clientes de jatos e turboélices da Textron Aviation têm acesso a uma rede muncial com mais de 300 instalações de serviço autorizadas. A Textron Aviation também oferece um programa de suporte móvel com mais de 40 unidades móveis de serviço, além de técnicos de serviço e suporte no local. Encontre mais informações sobre os programas de serviço da Textron Aviation em http://txtav.com/en/service.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Durante mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc., vem capacitando nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e entregar a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma gama que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho, até produtos de missão especial, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation tem o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral em todo o mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis.

Para mais informação, acesse www.txtav.com|www.defense.txtav.com|www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede mundial de negócios de aeronaves, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation. Para mais informação, acesse www.textron.com

Certas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações se referem apenas a partir da data em que são emitidas, sendo que não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas.

