Congresso de Psiquiatria 2024 debate futuro da saúde mental

Outubro é o mês da conscientização da saúde mental. A data de 10 de outubro, instituída em 1992 pela Federação Mundial da Saúde Mental, serve como um lembrete de que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo.

Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Milhões de pessoas sofrem com transtornos mentais, e a pandemia da COVID-19 intensificou ainda mais essa crise. De 23 a 26 de outubro acontecerá o XLI Congresso Brasileiro de Psiquiatria, onde serão abordados temas diversos relacionados a TDAH, psiquiatria da infância e adolescência, transtornos alimentares, saúde mental na gestação, entre outros. O evento contará ainda com uma mesa-redonda que abordará espiritualidade, amor e cuidado com quem cuida.

Saúde mental é algo que está intrinsecamente ligado à saúde física e principalmente ao ambiente familiar. Um lugar livre de desordem contribui significativamente para o bem-estar mental. Rodolfo Delgado, CEO da Guarde Perto, uma das principais redes de self storage do Rio, diz que é crescente a busca de boxes para guarda de pertences, a fim de organizar melhor o lar. "Uma das maiores dificuldades das famílias para manter a casa harmônica é a falta de espaço, o self storage surge então como uma solução prática e eficiente para esse problema", completa Rodolfo.

Em suma, a saúde mental é um tema cada vez mais urgente e relevante na sociedade. A pandemia da COVID-19 evidenciou a necessidade de investir em cuidados com a mente e o bem-estar físico e emocional. Eventos como o CBP (Congresso Brasileiro de Psiquiatria) demonstram o compromisso da comunidade científica em buscar soluções para os desafios da saúde da mente. Afinal, além do acompanhamento profissional, ações simples como a organização do ambiente doméstico contribuem para uma melhor qualidade de vida.

Website: https://www.guardeperto.com.br