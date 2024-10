A Lenovo divulgou suas inovações de IA mais ambiciosas até o momento em seu evento Tech World 2024, reforçando sua meta de criar um futuro de "IA mais inteligente para todos". Entre os destaques estão o Lenovo AI Now, um agente de IA local que transforma PCs em assistentes personalizados; o novo laptop ThinkPad™X1 2 em 1 Gen 10 Aura Edition , integrando recursos baseados em IA para trabalho híbrido; e oLenovo Learning Zone, uma plataforma de software educacional pessoal com tecnologia de IA. Além disso, a Lenovo apresentará novas e empolgantes provas de conceitos como oLenovo “AI Buddy”, um módulo interativo visual, e demonstrações de tecnologia avançada, incluindo o Workstation AI solutions e o ThinkShield™AI PC security, demonstrando sua ambição de liderar em soluções de IA de ponta. Esses anúncios mostram como o portfólio de IA da Lenovo personaliza experiências, aumenta a produtividade e oferece proteção de dados para trabalho, aprendizado e vida doméstica.

Liderando a IA mais inteligente para todos

"Na Lenovo, nossa visão é fornecer tecnologia mais inteligente para todos, com um compromisso inabalável de moldar um futuro movido a IA. Com um dos portfólios de IA mais abrangentes do setor, oferecemos dispositivos e soluções potentes, flexíveis e responsáveis ??que capacitam indivíduos e impulsionam a transformação em todos os setores", declarou Luca Rossi, presidente do Intelligent Devices Group da Lenovo. "Nosso foco em experiências personalizadas, produtivas e protegidas garante que nosso ecossistema orientado por IA ajude a desbloquear a criatividade, aprimore a colaboração e se integre perfeitamente a qualquer ambiente digital.

Novos dispositivos e softwares estão prontos para levar a IA cotidiana a consumidores e empresas

Esses dispositivos e soluções com tecnologia de IA da Lenovo são projetados para atender às diversas necessidades dos usuários, oferecendo experiências personalizadas para profissionais, alunos e empresas. Ao integrar a IA em seu portfólio de produtos, a Lenovo visa otimizar os fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e fornecer experiências de computação mais seguras e personalizadas. A seguir, estão os principais anúncios de produtos do Tech World 2024, cada um destacando o compromisso da Lenovo em fornecer tecnologia mais inteligente que seja intuitiva e impactante.

Lenovo AI Now: revolucionando a experiência do PC com tecnologia de IA

Lenovo AI Now é um agente de IA inovador, projetado para transformar PCs tradicionais em dispositivos de IA verdadeiramente personalizados1. Ele potencializa um Large Language Model (LLM) local desenvolvido pela Llama 3.1da Meta, permitindo interação em tempo real com a base de conhecimento pessoal (PKB) de um usuário sem depender do processamento em nuvem. Isso oferece privacidade de dados aprimorada, uma vez que todas as interações permanecem armazenadas localmente no dispositivo. Os usuários podem empregar o Lenovo AI Now para automatizar e simplificar uma ampla gama de tarefas, desde gerenciamento de documentos e transcrições de reuniões on-line até controle de dispositivos e geração de conteúdo. O assistente de IA intuitivo da plataforma oferece suporteàinteração em linguagem natural, permitindo que os usuários pesquisem rapidamente em documentos do dispositivo, imagens locais ou gerem resumos de texto com base em consultas específicas.

O Lenovo AI Now também integra funcionalidade de Assistente de PC, que permitem que os usuários configurem seus dispositivos por meio de prompts de linguagem natural. Por exemplo, os usuários podem ajustar configurações como brilho da tela ou habilitar ferramentas de produtividade como o modo de cuidado com os olhos, tudo simplesmente perguntando ao Lenovo AI Now. Com o assistente de conhecimento, os usuários podem soltar arquivos em sua base de conhecimento pessoal, pesquisar dentro deles e até mesmo fazer perguntas específicas para recuperar insights importantes, tornando o Lenovo AI Now uma ferramenta poderosa para organizar grandes quantidades de dados.

Além disso, o Lenovo AI Now incentiva um rico ecossistema de aplicativos de IA da Lenovo e de terceiros, estendendo ainda mais os recursos da plataforma para dar suporte ao trabalho de escritório, tarefas criativas e até mesmo jogos2. Ele capacita profissionais, estudantes e criativos com ferramentas de IA que podem resumir documentos, rascunhar respostas, gerar visuais e muito mais — tudo isso ao mesmo tempo em que permite uma experiência rápida e suave no dispositivo local, além de aproveitar o poder da nuvem.

Com seu LLM local e projetado para alavancar a arquitetura de computação heterogênea, combinando CPU (unidade central de processamento), GPU (unidade de processamento gráfico) e NPU (unidade de processamento neural), o Lenovo AI Now oferece desempenho de alta velocidade, minimizando o consumo de bateria. Como uma solução totalmente integrada, o Lenovo AI Now também fornece suporte contínuo para serviços pós-vendas, recomendações de dispositivos e suporte ao cliente por meio do assistente virtual da Lenovo, que é incorporadoàplataforma para ajuda instantânea e solução de problemas.

O Lenovo AI Now foi projetado com medidas de segurança robustas para ajudar a proteger os dados e a privacidade do usuário. A base de conhecimento pessoal armazena todos os dados pessoais localmente no dispositivo, protegidos por um forte algoritmo de segurança. Além da função de IA local, os usuários também têm acesso a serviços baseados em nuvem para expandir os cenários de IA. Nesse caso, os usuários têm controle total sobre quando os serviços de nuvem são acessados, e o consentimento explícito é necessário sempre que os dados da nuvem são usados.

Além disso, o Microsoft Azure AI Content Safety está incorporado no Lenovo AI Now, permitindo o monitoramento e a filtragem em tempo real de conteúdo prejudicial. O Lenovo AI Now também recebeu uma verificação de reivindicação de marketing da UL Solutions para nosso algoritmo de IA, verificado para coleta, armazenamento, proteção e exposição de dados, e é o primeiro aplicativo de IA a atingir a classificação Diamond do UL Solutions AI Model Transparency Benchmark, resultando em uma Marca Verificada pela UL para Transparência do Modelo de IA, demonstrando ainda mais como a Lenovo prioriza a segurança e a privacidade.

Com o Lenovo AI Now, os usuários ganham uma experiência personalizada , produtiva e protegida que ultrapassa os limites do que os PCs com tecnologia de IA podem alcançar, garantindo que seus dispositivos Lenovo sejam mais inteligentes, intuitivos e seguros para o uso diário.

ThinkPad X1 2 em 1 Gen 10 Aura Edition: redefinindo o trabalho híbrido e a produtividade

O ThinkPad X1 2 em 1 Gen 10 Aura Edition foi criado para oferecer versatilidade e potência incomparáveis, tornando-o uma solução suprema para profissionais que precisam de flexibilidade, mobilidade e desempenho. Como um novo PC Copilot+ 2 em 1 com uma opção de tela OLED superbrilhante com taxa de atualização variável de até 120 Hz3, o dispositivo transita perfeitamente entre os modos laptop e tablet, permitindo que os usuários se adaptem a vários cenários de trabalho, seja fazendo anotações durante reuniões, fazendo esboços com a Lenovo Yoga Pen ou trabalhando em relatórios complexos. Equipado com processadores Intel® Core™ Ultra série 200V com gráficos Intel® Arc™ e um NPU integrado de até 48 TOPS, o ThinkPad X1 2 em 1 foi projetado para lidar com tarefas orientadas por IA com facilidade e gerar insights de dados em tempo real para aprimorar apresentações visuais. Como um PC Copilot+, o ThinkPad X1 2 em 1 Gen 10 Aura Edition oferece desempenho e duração de bateria inigualáveis, além do mais alto padrão de segurança do Windows disponível. Os usuários podem acelerar sua produtividade e criatividade com novas experiências de IA, como Live Captions com tradução, capacitando-os a se comunicar em vários idiomas com amigos e familiares, ou o Cocreator no Paint, inspirando a criatividade das pessoas para ajudar a dar vida às suas ideias. Esses recursos do PC Copilot+ estarão disponíveis na Microsoft a partir do final de novembro.4 .

O Lenovo Aura Edition leva a personalização e a experiência do usuário para o próximo nível. Ele apresenta os Smart Modes que fornecem acesso intuitivo por meio de um widget simples para personalização de diferentes tarefas, como colaboração, bem-estar e privacidade, garantindo que o dispositivo otimize seu desempenho e uso de energia com base nas necessidades do usuário. O Smart Share permite o compartilhamento contínuo de imagens com smartphones5 , enquanto que o Smart Care ofere acesso instantâneo às ferramentas de suporte da Lenovo6, garantindo que os usuários tenham assistência para solução de problemas em tempo real na ponta dos dedos. Esses recursos são projetados para tornar o ThinkPad mais intuitivo e responsivo, proporcionando uma experiência de usuário personalizada e mais segura para cada tipo de profissional.

Com uma vida útil da bateria de 18 horas7, o ThinkPad X1 2 em 1 Gen 10 Aura Edition foi projetado para uso durante todo o dia, proporcionando aos profissionais a flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar sem se preocupar com recargas frequentes. O touchpad tátil premium opcional e o icônico TrackPoint garantem controle de precisão e navegação confortável, enquanto a caneta oferece interação intuitiva para fazer esboços, fazer anotações ou anotar documentos.

Além disso, o dispositivo foi projetado com mais sustentabilidade em mente, apresentando uma bateria Customer Replaceable Unit (CRU) e desenvolvido com 75% de alumínio reciclado. para as tampas A e C e 55% de alumínio reciclado para a tampa D. Sua embalagem é 100% livre de plástico e feita de bambu e cana-de-açúcar8 .

Segurança e privacidade são componentes essenciais do ThinkPad X1 2 em 1 Gen 10. Ele inclui recursos avançados de segurança ThinkShield, como um leitor de impressão digital integrado ao teclado, câmera infravermelha com reconhecimento facial e um obturador de privacidade, para permitir a proteção de dados e a privacidade do usuário. Além disso, seus robustos testes MIL-SPEC 810H destacam a durabilidade9, tornando o dispositivo mais resiliente em ambientes exigentes.

Os usuários finais podem aproveitar o ThinkPad X1 2 em 1 Gen 10 Aura Edition para otimizar seu fluxo de trabalho, colaborar sem esforço e permanecer protegidos, seja trabalhando em casa, em trânsito ou no escritório. Desde sua funcionalidade híbrida aos seus poderosos aprimoramentos orientados por IA, o dispositivo redefine o que significa trabalhar de forma mais inteligente, rápida e segura no ambiente de negócios dinâmico atual.

Lenovo Learning Zone: Capacitando a próxima geração de alunos

O Lenovo Learning Zone é uma plataforma educacional alimentada por IA projetada para oferecer uma gama abrangente de ferramentas para facilitar o aprendizado dentro e fora da sala de aula10 . Com as suas ferramentas de aprendizado orientadas por IA, os usuários ganham acessoàassistência em sala de aula ao vivo e transcrição em tempo real, garantindo que nunca percam detalhes importantes durante as aulas. A plataforma transforma materiais de aula em Notas de IA e em questionários gerados por IA, capturando insights e reforçando o aprendizado por meio de avaliações envolventes e personalizadas.

Aprimorando ainda mais a experiência de aprendizado, o Lenovo Learning Zone oferece suporteàsincronização perfeita entre PCs e smartphones11, permitindo que os usuários acessem suas notas, questionários e materiais de aprendizado em todos os dispositivos. Com o Lenovo Smart Scanner, eles podem digitalizar e importar facilmente documentos em papel, garantindo que todos os seus recursos de aprendizado sejam centralizados em um só lugar.

Além de seus recursos educacionais, o Lenovo Learning Zone está comprometido em oferecer suporte à privacidade e segurança do usuário. O modelo de IA da plataforma, usando o Lenovo AI Now, é armazenado e verificado localmente, o que significa que os dados pessoais permanecem protegidos e sob o controle do usuário. Isso é crucial para alunos preocupados com a privacidade dos dados, garantindo que sua jornada educacional não seja apenas aprimorada, mas também protegida.

Em essência, o Lenovo Learning Zone oferece uma solução completa para usuários que buscam otimizar sua experiência de aprendizado, fornecendo as ferramentas de que precisam para permanecer produtivos, engajados e protegidos durante sua jornada acadêmica. A Lenovo continuará a analisar o feedback do usuário e aprimorar o Lenovo Learning Zone com novos recursos no futuro.

ThinkSmart™ Core Gen 2

O ThinkSmart Core Gen 2, anunciado em 14 de outubro, leva a eficiência das reuniões para o próximo nível como um dos primeiros dispositivos de computação otimizados para IA, desenvolvido especificamente para videoconferência. Além dos já incríveis recursos inteligentes de áudio e vídeo, ele abrirá o caminho para o futuro aproveitando os mais recentes recursos baseados em IA usando o Microsoft Copilot e o Zoom AI Companion. Isso transforma salas de reunião em hubs de colaboração inteligentes, permitindo interações produtivas com segurança aprimorada, sejam as reuniões presenciais ou virtuais. A transcrição em tempo real e os ajustes inteligentes de vídeo garantem uma experiência perfeita, reduzindo distrações e aprimorando o envolvimento da equipe, mantendo os dados confidenciais protegidos.

Prova de conceito de novo dispositivo de IA nunca antes vista

Lenovo AI Mouse

O AI Mouse oferece uma experiência personalizada integrando um botão de IA dedicado que conecta os usuários com o Lenovo AI Now. Com ergonomia elegante e um assistente digital alimentado por IA, este mouse de prova de conceito simplifica os fluxos de trabalho, ajudando os usuários a navegar nas tarefas de forma mais eficiente. Ele foi projetado para aumentar o conforto e a produtividade durante longas horas de trabalho, com o benefício adicional de consumo de bateria minimizado para eficiência energética ideal.

Lenovo “Home AI Brain”

A prova de conceito de codinome Home AI Brain” aprimora a maneira como as famílias compartilham memórias usando IA para gerar automaticamente vídeos que compilam destaques de eventos especiais. Esta plataforma de conceito permite que as famílias editem e compartilhem conteúdo personalizado em dispositivos como tablets, PCs e TVs, fornecendo conectividade e segurança de dados perfeitas. Ao simplificar a edição de mídia e a sincronização entre dispositivos, o Home AI Brain oferece uma experiência rica e envolvente, mantendo as memórias pessoais protegidas.

Lenovo AI Buddy

A prova de conceito com o codinome “AI Buddy” simula uma interface de usuário baseada em emoções para interagir com os usuários de forma personalizada, adaptando suas respostas com base nas solicitações e preferências do usuário. Este assistente digital lida com agendamento, lembretes e tarefas diárias de forma eficiente, tornando-se uma ferramenta de produtividade essencial que se integra perfeitamente às rotinas dos usuários. O gerenciamento de tarefas mais seguro garante que informações confidenciais sejam tratadas com cuidado, fornecendo aos usuários uma interação humana que é intuitiva e mais segura.

Solução de conferência 3D Super Multi-view

A solução de conferência 3D Super Multi-view da Lenovo oferece uma tela 3D imersiva de 65 polegadas sem óculos, projetada para interações entre várias pessoas e vários pontos de vista. Ao capturar vídeo 3D em tempo real de várias perspectivas, os participantes podem vivenciar reuniões com uma sensação natural de profundidade e interação, eliminando barreiras físicas e fazendo com que a colaboração remota pareça mais com a comunicação presencial. Esta tecnologia avançada garante um envolvimento perfeito, criando um ambiente de reunião dinâmico e intuitivo, aprimorando a maneira como os profissionais se conectam, colaboram e apresentam ideias remotamente.

Smart Connect e Lenovo Tablet

A plataforma Smart Connect integra perfeitamente os dispositivos dos ecossistemas Motorola e Lenovo, proporcionando uma experiência unificada de vários dispositivos. O Smart Connect aproveita o poder da IA ??dos dispositivos conectados dentro do ecossistema. Por exemplo, um Lenovo Tablet, quando pareado com um PC conectado com IA, pode acessar ferramentas avançadas de IA disponíveis naquele dispositivo. Isso permite que dispositivos sem IA se beneficiem de recursos selecionados habilitados para IA, como criação de conteúdo no Lenovo Creator Zone, aumentando a produtividade e permitindo uma colaboração mais segura entre dispositivos. Para mais detalhes sobre as inovações de IA da Motorola, visite a página do evento Lenovo Tech World

Demonstrações de tecnologia no Tech World

No Lenovo Tech World, a empresa apresentará uma série de demonstrações inovadoras com tecnologia de IA em vários domínios, destacando sua inovação contínua em personalização, produtividade e segurança.

As estações de trabalho ThinkStation™ da Lenovo, incluindo a ThinkStation PX, estão transformando o desenvolvimento de IA com suporte para até 4 GPUs NVIDIA® de ponta, permitindo uma solução escalável com recursos de segurança aprimorados para várias cargas de trabalho de IA. Esta poderosa plataforma de desenvolvedor de IA colaborativa e multiusuário otimiza o desempenho, reduz os custos de infraestrutura e, quando pareada com as estações de trabalho de IA móvel ThinkPad P Series, cria um ambiente eficiente para preparação de dados, ajuste fino de modelos e inferência de IA. A demonstração de computação espacial com tecnologia de IA , com os fones de ouvido ThinkReality™ VRX, permite colaboração em tempo real em projetos 3D, enquanto que a demonstração do Conversational AI Data Analytics permite que as empresas interajam com grandes conjuntos de dados usando linguagem natural, acelerando a análise. Essas inovações refletem o comprometimento da Lenovo em escalar a IA de forma eficiente e com foco na segurança de dados.

otimiza o desempenho, reduz os custos de infraestrutura e, quando pareada com as estações de trabalho de IA móvel ThinkPad P Series, cria um ambiente eficiente para preparação de dados, ajuste fino de modelos e inferência de IA. A , com os fones de ouvido ThinkReality™ VRX, permite colaboração em tempo real em projetos 3D, enquanto que a permite que as empresas interajam com grandes conjuntos de dados usando linguagem natural, acelerando a análise. Essas inovações refletem o comprometimento da Lenovo em escalar a IA de forma eficiente e com foco na segurança de dados. O Lenovo Auto Twist AI PC proof of concept introduz uma experiência de usuário dinâmica ao se adaptar fisicamente aos movimentos e usar rastreamento de câmera com tecnologia de IA, garantindo que os usuários permaneçam engajados durante interações virtuais. A demonstração do Lenovo Creator Zone aproveita o Stable Diffusion 3.0 para simplificar a criação de conteúdo com linguagem natural e geração de imagens com base em esboços, capacitando a imaginação dos criadores.

proof of concept introduz uma experiência de usuário dinâmica ao se adaptar fisicamente aos movimentos e usar rastreamento de câmera com tecnologia de IA, garantindo que os usuários permaneçam engajados durante interações virtuais. A demonstração do aproveita o Stable Diffusion 3.0 para simplificar a criação de conteúdo com linguagem natural e geração de imagens com base em esboços, capacitando a imaginação dos criadores. A demonstração do ThinkShield AI PC Cybersecurity da Lenovo destaca a detecção de ameaças em tempo real habilitada por IA, aprimorando a proteção e a segurança de dados.

da Lenovo destaca a detecção de ameaças em tempo real habilitada por IA, aprimorando a proteção e a segurança de dados. Por fim, a iniciativa Work for Humankind da Lenovo, demonstrada por meio de avatares de IA e processamento de linguagem natural, oferece suporteàsaúde mental para a Geração Z, exemplificando o compromisso da Lenovo em usar a IA como uma força para o bem.

A visão da Lenovo de Smarter AI for All ressalta seu compromisso em fornecer soluções de IA personalizadas, produtivas e protegidas em diversos ambientes. Seja por meio de PCs habilitados para IA, como o ThinkPad X1 2 em 1 Gen 10 Aura Edition, plataformas inovadoras como AI Now e Learning Zone ou novas provas de conceito como AI Buddy, a Lenovo continua a ultrapassar limites. Ao combinar tecnologia de IA de ponta com proteção de dados robusta, a Lenovo busca liderar o futuro da IA, garantindo que os usuários possam trabalhar, aprender, criar e colaborar de forma mais eficaz em um mundo aprimorado por IA.

Para mais detalhes sobre as soluções de IA em escala empresarial da Lenovo, confira os anúncios do Lenovo ISG e SSG. Visite a página do evento Tech Worldda Lenovo, e o Press Kit no StoryHub para obter detalhes completos e a repetição da palestra principal.

Disponibilidade e preço nos EUA12

O Lenovo ThinkPad X1 2 em 1 Gen 10 Aura Edition estará disponível a partir de fevereiro de 2025, com um preço inicial esperado de US$ 2.199.

O Lenovo AI Now estará disponível a partir do quarto trimestre como uma opção de download gratuito para determinados PCs Lenovo AI e pré-carregado em determinados sistemas 1 .

. O Lenovo Learning Zone estará disponível a partir de dezembro de 2024 como uma opção de download gratuito para determinados PCs Lenovo AI e pré-carregado a partir de fevereiro de 2025 em determinados sistemas 10 .

. Consulte o press release do Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 para obter informações sobre preços e disponibilidade.

Opções de especificação doThinkPad X1 2 em 1 Gen 10 Aura Edition Recurso Detalhes Tela 14.0" + 2.8K OLED + 120Hz VRR + 500nit + 100% DCI-P3 + Low Blue Light + Touch 14.0" + WUXGA Low Power LCD + 500nit + 100% sRGB + low blue light + Touch 14.0" + WUXGA ePrivacy LCD + 500nit + 100% sRGB + low blue light + Touch Processador Processador Intel® Core ™ Ultra série 200V Memória Até 32 GB LPDDR5x 8533 MT/s, canal duplo1313 Gráficos Intel® Arc™2 arquitetura Xe2 Sistema operacional Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Linux Câmera FHD + câmera IR com obturador de privacidade da webcam, 8MP + câmera IR com obturador de privacidade da webcam mais Computer Vision Armazenamento Até 2TB PCIe Gen5 SSD13 Bateria 57Whr CRU (unidade substituível pelo cliente) AC Adaptor 65W GaN USB Type-C® Slim Áudio Áudio Dolby Atmos®; Dolby Voice®, 2 alto-falantes Soundwire; 2 microfones, conector de áudio de alta resolução de 192 kHz Portas de entrada/saída 2 Thunderbolt™ 4; 2 USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps); 1 HDMI 2.1; 1 áudio (conector combinado para fone de ouvido e microfone) Wireless Wi-Fi ®7, Bluetooth® 5.4, até 5G sub67 em 2025 Software Lenovo Aura Edition Smart Experiences; Lenovo Commercial Vantage; Intel® Unison™; Intel Connectivity Performance Suite Dimensões

(L x D x A) 312mm (W) x 217(D) x 18mm(H ponto mais espesso) Peso A partir de 1,30 kg / 2,87 lbs (OLED, modelo pronto para WWAN) MIL-STD-810H9 Sim Teclado Recursos de acessibilidade (teclas nervuradas); teclado TrackPoint retroiluminado com TrackPad de 3 botões de vidro ou TouchPad tátil opcional Cor Eclipse Black Segurança Lenovo ThinkShield; Firmware Shield Power-on ou leitor de impressão digital MoC Touch no teclado; câmera infravermelha com reconhecimento facial do Windows Hello; chip dTPM 2.0; obturador de privacidade da webcam; slot para trava Nano Kensington™ Caneta Nova caneta Lenovo Yoga – fixação magnética Design responsável Chassi: 75% alumínio reciclado na capa C; 55% alumínio reciclado na capa D Gabinete do alto-falante: 90% plástico reciclado PCC Estrutura da bateria: 90% plástico reciclado PCC Teclas: 85% plástico reciclado PCC (teclado retroiluminado) Adaptador CA: 90% plástico reciclado PCC Embalagem Embalagem 100% sem plástico é feita de bambu e cana-de-açúcar

1O suporte do Lenovo AI Now varia de acordo com o dispositivo e requer uma configuração mínima dependente da CPU, GPU e NPU. Detalhes completos de compatibilidade estarão disponíveis posteriormente.

2Os recursos de IA de terceiros podem exigir a compra de software, assinatura ou habilitação por um provedor de software ou plataforma, ou podem ter requisitos específicos de configuração ou compatibilidade.

3Taxa de atualização do dispositivo de 60 Hz mín. / 120 Hz máx.; a taxa de atualização real pode variar com base nas limitações e requisitos do aplicativo/conteúdo, configurações do modo do dispositivo e outros fatores.

4As experiências do Copilot+ PC estão chegando. Requer atualizações gratuitas disponíveis a partir do final de novembro de 2024. O tempo varia de acordo com o dispositivo e a região. Consulte aka.ms/copilotpluspcs

5 Requer download do aplicativo para smartphone. Smartphones compatíveis exigem Android 9.0 ou superior, ou iOS 15 ou superior.

6 O Smart Care fornece acesso simples às ferramentas de suporte online e chatbot da Lenovo, oferecendo solução de problemas em tempo real. O serviço Premier Support Plus desbloqueia o acesso ao suporte dedicado no estilo concierge, conectando usuários por meio de compartilhamento remoto de câmera e acesso com um cliqueàvoz ou bate-papo com engenheiros de elite da Lenovo ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do PC ou smartphone. O serviço pode exigir uma assinatura e/ou ativação.

7 As declarações de duração da bateria são aproximadas e baseadas em testes internos em condições ideais usando o MobileMark25. O desempenho real da bateria pode variar e depender de vários fatores

8A porcentagem de materiais reciclados e plásticos PCC pode variar de acordo com o modelo e o componente. Todas as caixas usadas na embalagem são feitas de papel certificado pelo FSC™ e outros materiais controlados. Códigos de licença do FSC: C118727. Detalhes completos sobre a jornada da Lenovo para o net zero podem ser encontrados aqui: https://www.lenovo.com/us/en/about/sustainability/

9O MIL-STD 810H estabelece uma metodologia para testar produtos contra estresses ambientais sob condições controladas de laboratório. A Lenovo usa os padrões MIL-SPEC do Departamento de Defesa dos EUA para testar dispositivos contra condições físicas e ambientais perigosas para determinar a durabilidade. Esses testes não são uma garantia de desempenho futuro sob essas condições de teste. Testado contra 12 categorias e 26 procedimentos MIL-STD-810H para provar sua resistência. Abuso, como o contido no teste MIL-STD 810H, não é coberto pela garantia padrão da Lenovo.

10O Lenovo Learning Zone requer que o Lenovo AI Now seja instalado. O suporte ao Lenovo AI Now e ao Learning Zone varia de acordo com o dispositivo e requer uma configuração mínima dependente da CPU, GPU e NPU. Detalhes completos de compatibilidade estarão disponíveis posteriormente.

11Pode exigir software adicional e/ou download de aplicativo para smartphone.

12O preço e a disponibilidade podem variar de acordo com a geografia e os produtos podem estar disponíveis apenas em mercados selecionados. Todas as ofertas estão sujeitasàdisponibilidade. A Lenovo reserva-se o direito de alterar as ofertas, recursos e especificações do produto a qualquer momento, sem aviso prévio.

13O armazenamento de usuário disponível e a memória interna são menores devido ao sistema operacional, software e outras funções que utilizam parte dessa capacidade; pode mudar com atualizações de software.

