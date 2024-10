O Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD) assinou três acordos de empréstimo para desenvolvimento com a República da Sérvia no valor de US$ 205 milhões para financiar importantes projetos de apoio aos setores de agricultura, educação e energia. Essa parceria, marcando a primeira presença do SFD na Sérvia, visa promover o crescimento socioeconômico de longo prazo do país. Os acordos foram assinados por Sua Excelência Sultan Al-Marshad, CEO do SFD, e Sua Excelência Siniša Mali, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças da Sérvia, na presença do vice-embaixador da Arábia Saudita na Bósnia e Herzegovina, Sr. Ali Aldossary.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241016667008/pt/

H.E. Sultan Al-Marshad, CEO of the SFD, and H.E. Siniša Mali, Serbia’s Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Photo: AETOSWire)

Comentando sobre os acordos, o Sr. Mali declarou: “É um grande prazer assinar três acordos importantes com o Fundo Saudita para o Desenvolvimento, o primeiro passo concreto após a assinatura do Memorando de Entendimento no ano passado. Somos gratos pelo apoio. Os projetos para os quais esse dinheiro é destinado contribuirão para a criação de novos empregos, fortalecimento da nossa economia e melhor posicionamento da República da Sérvia na comunidade científica mundial. Os acordos também reforçarão a parceria de longo prazo entre a República da Sérvia e o Reino da Arábia Saudita e contribuirão para a implementação e desenvolvimento de projetos importantes em nosso país”.

Os acordos são compostos por três projetos, incluindo US$ 75 milhões de financiamento para o Projeto Fortalecer a Infraestrutura de Irrigação em Diferentes Áreas, US$ 65 milhões para o Projeto Construção do Campus Bio4 em Belgrado e US$ 65 milhões para o Projeto Desenvolvimento do Operador do Sistema de Transmissão (Fase 1).

O primeiro projeto ajudará a fortalecer os sistemas de irrigação e melhorar a gestão da água em importantes áreas agrícolas, por meio da construção de novas estações de bombeamento de água, reabilitação de canais existentes e criação de uma rede de irrigação moderna que se estende por mais de 230 km. Concentrando-se em regiões como Novi Slankamen e Jasenicke Kapi, o projeto visa aumentar a produtividade agrícola e garantir a distribuição eficiente de água durante os períodos de seca.

O segundo projeto financiará a construção do Campus Bio4 em Belgrado, um centro de pesquisa científica pioneiro focado em biotecnologias. O Campus Bio4 abrigará seis faculdades, nove institutos científicos e laboratórios de última geração, incluindo um laboratório de biossegurança nível 3, na Universidade de Belgrado. O centro foi projetado para reunir pesquisadores, cientistas e profissionais para impulsionar a inovação e colaboração interdisciplinar em áreas como biologia, medicina e pesquisa de águas residuais.

O projeto final expandirá a infraestrutura energética da Sérvia por meio da construção de uma nova linha de transmissão de 400 kV e modernização de subestações existentes, o que ajudará a melhorar a confiabilidade do fornecimento de energia da Sérvia e integrar o país ao mercado de eletricidade europeu através do Corredor de Eletricidade Trans-Balcânico.

Refletindo sobre o acordo, o CEO do SFD, Sultan Al-Marshad, disse: “Apoiar o desenvolvimento sustentável por meio de financiamentos estratégicos em infraestrutura e educação é central para nossa missão. Esta parceria com a Sérvia ressalta nosso compromisso em promover a inovação, aumentar a produtividade agrícola e melhorar a segurança energética, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os projetos que estamos financiando ajudarão a criar benefícios duradouros para o povo sérvio e contribuirão para o seu desenvolvimento socioeconômico”.

O SFD está comprometido com o apoio ao desenvolvimento sustentável em todas as partes do mundo. Como braço oficial de desenvolvimento do Reino da Arábia Saudita, o SFD financiou mais de 800 projetos em mais de 100 países, com um total de financiamento de 20 bilhões de dólares. Em 2024, o SFD celebrou 50 anos de avanço no desenvolvimento global, com expansões recentes em 11 novos países, incluindo a Sérvia.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241016667008/pt/

Randah Al-Hothali

Diretor-geral de Comunicações Corporativas

media@sfd.gov.sa