Startup carioca Bizuu capta R$ 6 mi em investimentos

A Bizuu, startup carioca, anunciou a captação de R$ 6 milhões em uma rodada de investimentos pré-série A para expandir sua atuação no Brasil e se preparar para a internacionalização. Com crescimento mensal superior a 30%, mais de R$1 milhão em vendas e 500 mil usuários ativos no aplicativo e redes sociais, a empresa está procurando consolidar sua posição neste tipo de serviço, oferecendo uma nova abordagem ao mercado de bares e restaurantes.

Desde o início de suas operações, em maio de 2023, a startup já atraiu mais de R$6 milhões em investimentos, com participação inicial de fundos internacionais da França, Inglaterra e Dubai. Convidado como Impact Startup convidada nas duas primeiras edições do Rio Web Summit, o negócio também conta com um Family Fund dos Estados Unidos para sua nova rodada de captação, que deve garantir um aporte estratégico para aumentar a capilaridade do Bizuu e expandir o negócio para outras capitais brasileiras e cidades com mais de 500 mil habitantes.

A startup também se estabeleceu no MaraValley, um dos maiores polos de inovação e tecnologia do Brasil e da América Latina. Com apoio da Invest.Rio, agência de investimentos do Rio de Janeiro, a nova empresa integrou o ecossistema de inovação que proporciona infraestrutura e networking necessários para acelerar seu crescimento.

Modelo de negócios escalável

O modelo de negócios da Bizuu foi desenhado para atender ao mercado global, conectando bares e restaurantes a consumidores por meio de ofertas instantâneas via app. A proposta beneficia os estabelecimentos comerciais ao permitir que atraiam novos clientes em horários de menor movimento, enquanto os consumidores recebem ofertas em tempo real. Esse modelo de consumo provou ser uma solução conveniente no mercado da região do “Grande Rio de Janeiro”, onde a Bizuu já impactou mais de 5 milhões de pessoas, chamados de Bizuulovers.

Durante o Rio Web Summit 2024, a Bizuu lançou o programa "Embaixador Bizuu", que deu mais autonomia ao usuário através de uma plataforma de contato que permite o consumidor indicar seus restaurantes favoritos, e receber uma porcentagem nas vendas do local por tempo determinado. Essa estratégia aumentou a captação de restaurantes para o app de forma definitiva e orgânica.

Equipe internacional e visão estratégica

A equipe da Bizuu é liderada pelo cofundador e CEO, Antoine Marmelo, francês que se tornou carioca há mais de 20 anos, ao lado dos heads de Produto, a belga Anne Catherine, e de Growth e Marketing, o português Tiago Maciel. A visão da empresa é diretamente impactada pela sua integração multicultural, que usa as diferentes perspectivas para oferecer experiências presenciais autênticas, exportando o "jeito carioca" como um Soft Power brasileiro.

A Bizuu também já incorporou o uso de inteligência artificial (IA) em todos os setores da empresa, desde a análise de comportamento de usuários até a otimização de ofertas para bares e restaurantes. A IA é um dos pilares estratégicos da startup, auxiliando na tomada de decisões em tempo real e na criação de uma experiência mais personalizada para o cliente.

Website: http://bizuu.app