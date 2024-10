SYDNEY, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com um passo significativo para expandir sua presença global na gestão de ativos, o EBC Financial Group (EBC) obteve uma Licença Australiana de Serviços Financeiros (AFSL) para Gestão de Ativos da Australian Securities & Investments Commission (ASIC). Essa aquisição fortalece a capacidade da EBC de fornecer soluções sofisticadas de investimento para investidores institucionais, investidores profissionais e indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) em todo o mundo. Com a AFSL, além de aprofundar sua presença na Austrália, a EBC também aumenta a capacidade de atender seus clientes em todos os mercados globais, alinhando-se com sua estratégia mais ampla de oferecer serviços de gestão de ativos diversificados e regulamentados em escala global.



A nova licença, emitida para a EBC Asset Management Pty Ltd, fortalece as ofertas existentes do grupo. Ela complementa a AFSL existente da EBC para Assessoria Financeira Geral, aprimorando a capacidade do grupo de fornecer uma gama abrangente de estratégias de investimentos em classes de ativos, como imóveis, renda fixa, ações e investimentos alternativos, incluindo fundos de private equity e capital de risco. Isso é um marco importante no esforço contínuo da EBC para expandir seu ecossistema financeiro global.





Estratégia Global: Abordar um cenário de investimento em evolução

Com o aumento das incertezas econômicas globais e da volatilidade do mercado, mais HNWIs e investidores institucionais estão buscando soluções estáveis de gestão de ativos. A obtenção da AFSL pela EBC para Gestão de Ativos é uma resposta estratégica a essas dinâmicas em mudança, permitindo que a empresa ofereça opções de investimento flexíveis e acesso aprimorado ao mercado. Com essa licença a EBC fica bem posicionada para atenderàcrescente demanda por estratégias de investimento confiáveis e diversificadas, não apenas na Austrália, mas em todos os mercados globais, garantindo que os clientes em todo o mundo possam se beneficiar da experiência da EBC em ambientes regulamentados e transparentes como o da Austrália.

Anteriormente, com a AFSL para Assessoria Financeira Geral, a EBC forneceu uma ampla gama de produtos e serviços financeiros para clientes de varejo e atacado. A nova licença permiteàEBC oferecer serviços especializados exclusivamente para clientes grossistas em todo o mundo. Esses serviços incluem consultoria geral de produtos financeiros sobre planos de investimentos gerenciados (excluindo serviços de carteira direcionados ao investidor) e valores mobiliários. Além disso, a EBC agora está autorizada a realizar transações de produtos financeiros, incluindo emissão, solicitação, aquisição, variação ou alienação de participações em esquemas de investimentos gerenciados e valores mobiliários. Isso também se estendeàoferta de serviços de custódia que fornecem proteção e transparência aprimoradas para os ativos do cliente.

Kris Wang, Dirigente de País do EBC Financial Group na Austrália, disse: “Esta licença reflete nosso compromisso de manter os mais altos padrões regulatórios e, ao mesmo tempo, ampliar nossas capacidades de gestão de ativos. Nos dedicamos a fornecer um portfólio de investimentos diversificado e robusto, projetado para atender aos variados requisitos de indivíduos de alto patrimônio líquido e investidores institucionais.”

Expansão Estratégica para o Mercado de Alto Nível da Austrália

A Austrália abriga um número substancial de HNWIs, com aproximadamente 400.000 indivíduos cujos ativos excedem US $ 1 milhão. Ao obter a AFSL para Gestão de Ativos, a EBC está posicionada para capitalizar esse mercado, oferecendo estratégias de investimento que atendam especificamente às necessidades de gestão de patrimônio da crescente população de alto patrimônio da Austrália, incluindo soluções de family office e produtos de investimento internacionais. A experiência global da EBC também ajudará os clientes a navegar pelas complexidades regulatórias e otimizar os investimentos internacionais.

“Vemos um imenso potencial no crescente segmento de alto patrimônio líquido da Austrália”, acrescentou Wang. “Nosso objetivo é utilizar nossa experiência global para ajudar os investidores a otimizar seus portfólios por meio de estratégias de investimento diversificadas e inovadoras. Também planejamos expandir nossos serviços para incluir a gestão de family office e outros produtos de investimento global em um futuro próximo.”

Serviços de Custódia e de Family Office: Essenciais para o Crescimento Futuro

Os serviços de custódia, que são um componente central da estratégia de longo prazo da EBC, são uma adição essencial às ofertas de serviços australianos da EBC. Por meio dos serviços de custódia, a EBC garante a segregação dos fundos dos clientes, aumentando a transparência e a conformidade dos ativos. Os serviços planejados de family office da EBC oferecerão suporte personalizado de gestão de patrimônio para HNWIs e clientes institucionais, abordando necessidades complexas de gestão de patrimônio entre ativos e transfronteiriços, incluindo otimização de impostos e herança de patrimônio, fortalecendo ainda mais a capacidade da EBC de atender clientes em todo o mundo.

Com a nova licença de gestão de ativos, o EBC Financial Group continua a solidificar a sua presença global, oferecendo serviços financeiros premium a clientes grossistas em mercados desenvolvidos e emergentes. Esse movimento estratégico se alinhaàmissão mais ampla da EBC de fornecer soluções de investimentos sofisticadas que atendam às demandas em evolução dos investidores em todo o mundo.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido pelo seu conjunto abrangente de serviços que incluem corretagem financeira, gestão de ativos e soluções de investimento abrangentes. O EBC rapidamente estabeleceu sua posição como uma corretora global, com uma ampla presença em centros financeiros importantes, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Singapura, Sydney, Ilhas Cayman e em mercados emergentes na América Latina, Sudeste Asiático, África e Índia. O EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecido com várias premiações, o EBC se orgulha de aderir aos principais níveis de padrões éticos e regulamentações internacionais. As subsidiárias do EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC).

No centro do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos, desde o Plaza Accord até a crise do franco suíço em 2015. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. O EBC Financial Group tem parceria com a Unidos para Combater a Malária, uma campanha da Fundação das Nações Unidas que visa aumentar a saúde global. A partir de fevereiro de 2024 a EBC passou a apoiar a série de engajamentos públicos "What Economists Really Do" (O que os economistas realmente fazem) do Department of Economics da Oxford University, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para aumentar a sua compreensão e o diálogo do público.

https://www.ebc.com/

Contato com a Mídia:

Susindhraseghar Chandrasekar

Relações Públicas Global (APAC, LATAM)

susindhra.c@ebc.com

Chyna Elvina

Gerente Global de Relações Públicas (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Líder Global de Relações Públicas

douglas.chew@ebc.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ef43b93-2ecf-4d4c-a6ca-8c91ff2aa721/pt

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9257722)