Evento: in-cosmetics Latin America adianta inovações da indústria de beleza

Soluções em diferentes formatos como shampoos em cápsula, em pó, em forma de slime, protetor solar líquido e pigmento natural feito da batata roxa, além de avanços da inteligência artificial e sustentabilidade. Esses foram alguns dos destaques do setor de matérias-primas e ativos cosméticos apresentados na in-cosmetics Latin America, nos dias 25 e 26 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Em um cenário de projeções positivas, o evento se torna ainda mais estratégico para lançamento de novidades. O estudo Brazil Beauty Market Size & Share Analysis – Growth Trends & Forecasts (2024-2029) da Mordor Intelligence, mostra que o mercado brasileiro de beleza e cuidados pessoais deverá crescer mais de 10 bilhões de dólares nos próximos anos, partindo de US$ 33,14 bilhões em 2024 para US$ 44,03 bilhões em 2029.

“Celebramos os dez anos do evento e, mais uma vez, constatamos o crescimento, com aumento de pavilhão e também de expositores, refletindo o desenvolvimento do mercado nacional e latino-americano, com novas soluções que aliam tecnologia, sustentabilidade e muita criatividade. Tudo isso resultou no recebimento de um público qualificado ainda maior”, afirmou Ana Beatriz Elia, líder da feira.

Números

A edição 2024 do evento registrou 7,498 visitantes, sendo 6,130 visitantes únicos. Participaram 230 empresas expositoras, nacionais e internacionais.

“A feira, que cresceu 25% em relação ao ano passado, se consolidou como a principal do setor de insumos para higiene pessoal e cosméticos. A ABIHPEC tem sido grande parceira nesse processo, promovendo a internacionalização de empresas brasileiras. Através de seu trabalho, essas companhias têm conseguido exportar matérias-primas desenvolvidas localmente, alcançando mercados importantes como China, Japão, Europa e EUA, contribuindo para o fortalecimento da indústria brasileira no cenário global”, destacou João Carlos Basílio, presidente emérito da ABIHPEC.

Ciência e Tecnologia

Novidades para formulação de produtos de beleza e cuidados pessoais puderam ser conhecidas em estandes e em atrações do evento como Innovation Zone, Sustainability Display e o Innovation Tour, tour guiado para apresentação de lançamentos. O Natpure Colfine Rose P 320, da Sensient Beauty, pigmento vegetal derivado da batata roxa com coloração rosa para formulação de itens de maquiagem, foi um deles.

Já o Yura Q, surge como alternativa natural para a produção de esfoliantes de cor branca. Apresentado pela Collormix, é biodegradável e proveniente da semente Tagua, conhecida como “Marfim branco”, originada de palmeiras do Equador.

A Stepan trouxe novidades para empresas que comercializam cosméticos para o público infantojuvenil, como o sabonete gelatinoso, o giz de banho - simula giz de cera e possibilita desenhar no azulejo -, o shampoo slime e o condicionador modelável, com textura de massinha de modelar.

No estande da BASF, o filtro solar Uvinul® TS Hydro, ingrediente hidrossolúvel com fotoproteção para os produtos sem impactar no sensorial chamou a atenção. Relacionado à inteligência artificial (IA), o Mixy, tecnologia para formulação de produtos personalizados alinhados às últimas tendências e aos ingredientes exclusivos da empresa, também esteve em evidência.

Avanços da IA pautaram painéis do Workshop de Inovação da ABIHPEC, com tema Inteligência Artificial na Vanguarda da Sustentabilidade na Indústria Cosmética, conduzidos por especialistas de empresas como Natura, Innova Beauty e L’Oréal.

Expositores

Empresas como Ajinomoto, Apoena, AQIA, Ashland, ALS Allergisa, Barentz, Caldic, Capuani, Cargill, Clariant, Colormix, Coptis Software Solutions, Covalo, Dinaco, Dow, Embacaps, Evonik, Elkem Silicones do Brasil, Focus Química, Galena, Greenact, Iberchem S.A.U, IMCD Brasil, Indorama Ventures, Innospec do Brasil, Innovacos Corporation, Kalium Chemical, Kobo Products, Lipid, PIC, Smart Química, Summit Cosmetics, Symrise, TC Química, Vantage Specialty Chemicals,VM7 Conceitos & Fragrâncias e Yidu Huayang Chemical Co. Ltd foram algumas das expositoras da edição 2024.

Profissionais da Basf, Vollmens, Oak Fragrances, Chemyunion, Lubrizol Advanced Materials e Mintel deram depoimentos da participação, com acesso aqui.

Próxima edição

A in-cosmetics Latin America 2025 já tem data confirmada. Acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Website: https://www.in-cosmetics.com/latin-america/pt-br.html