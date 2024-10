Motive:

Conectividade de Satélite Direct-to-Cell

A Motive Software Systems Inc., líder de mercado em serviços de direitos, anunciou suporte para a conectividade via satélite Direct-to-Cell para operadoras de telefonia móvel. Este lançamento de recursos pela Motive tornará mais fácil para as operadoras de telefonia móvel oferecerem serviços para áreas remotas.

Muitos ainda não têm acesso a dispositivos móveis eàInternet em áreas remotas do mundo; 570 milhões de pessoas, ou 8,7% dos adultos, vivem fora ou na periferia da cobertura de rede. A conectividade via satélite também oferece suporte a empresas que dependem da Internet das Coisas (IoT) com acesso de internet ininterrupto, sem a necessidade de novo hardware ou chipset especial. As redes móveis convencionais enfrentam desafios econômicos e geográficos fundamentais para ampliar seu alcance para estes indivíduos e empresas.

Monetização do fatiamento 5G

A Motive também desenvolveu uma solução de fatiamento 5G para provedores de serviços que possibilita aos usuários de smartphones Android comprarem e ativarem fatias de rede sob demanda de sua operadora. Este recurso aprimora a experiência do usuário em jogos, streaming, transmissão, mídia social e muito mais. As operadoras podem monetizar os serviços de fatiamento do 5G com ofertas de fatias de rede premium com base na demanda do cliente. Estas novas capacidades aprimoram a experiência do cliente por meio da otimização do desempenho da rede, qualidade, roteamento de tráfego, latência e segurança. Fatias sob demanda também podem ser habilitadas nas estações-base que atendem arenas de concertos.

Nick Wennekers, vice-presidente sênior e gerente geral de gerenciamento de dispositivos da Motive, disse: “A tecnologia e o padrão estão evoluindo em ritmo acelerado, fornecendo novos recursos e receita para operadoras globais. Estamos muito entusiasmados em proporcionar estes casos de uso de conectividade via satélite e fatiamento 5G.”

