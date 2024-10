(Year in Infrastructure 2024 da Bentley Systems) —Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), a empresa de software de engenharia de infraestrutura, apresentou sua visão de ecossistemas de dados abertos para avançar a engenharia de infraestrutura em sua conferência anual Year in Infrastructure. Os executivos da Bentley discutiram com representantes de empresas globais de engenharia e construção, bem como proprietários e operadores de infraestrutura, como os profissionais de infraestrutura podem melhorar a entrega de projetos e o desempenho dos ativos.

Exemplo de um ecossistema de dados abertos habilitado pelo iTwin para dar aos usuários acesso aosquadros 3D fotorrealistas do Google, com base na tecnologia Cesium. (Foto: Bentley Systems)

“O futuro da engenharia de infraestrutura está aberto”, disse Nicholas Cumins, CEO da Bentley, durante seu discurso de abertura. “É flexível, colaborativo e construído sobre uma base de dados que pode ser compartilhada com segurança. Nós da Bentley estamos na vanguarda e garantiremos que os aplicativos, plataformas e soluções que criamos atendam às necessidades em evolução de nossa indústria.”

Cumins explicou que os setores de infraestrutura não podem mais se dar ao luxo de trabalhar em silos, com dados bloqueados em sistemas proprietários. O fluxo seguro de dados é necessário para resolver os desafios globais de infraestrutura, incluindo a expansão da rede de energia, a modernização dos sistemas de transporte e a adaptação dos ativos existentes para atender os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Ecossistemas de dados abertos

Como os projetos de infraestrutura são complexos, envolvendo múltiplas organizações, equipes, disciplinas e partes interessadas, as empresas de infraestrutura precisam de um ecossistema aberto para seus dados que permita a integração e a interoperabilidade entre diferentes ferramentas e plataformas.

Além de seus próprios aplicativos de modelagem e simulação de infraestrutura aberta que permitem aos usuários modificar modelos de outros fornecedores, a Bentley desenvolveu na última década um esquema robusto e de código aberto especificamente para infraestrutura. O esquema de infraestrutura central da Bentley estrutura e organiza os dados para que possam ser interrogados, analisados e reutilizados em várias plataformas, permitindo que os profissionais e as organizações de infraestrutura explorem totalmente o valor de seus dados.

“Na Bentley, sabemos que a abertura não é apenas um recurso, mas uma necessidade”, disse Cumins. “Trata-se de fazer com que todo o setor avance em conjunto. Passamos anos aperfeiçoando essa estrutura para que as empresas não precisem começar do zero e estamos entusiasmados com o fato de que outros podem se beneficiar de sua maturidade e capacidades”.

Aprimorando as capacidades geoespaciais

O valor dos ecossistemas de dados abertos é demonstrado pela parceria da Bentley com o Google, anunciada no Year in Infrastructure. A parceria integra a amplitude e a profundidade dos dados geoespaciais do Google com o software de engenharia de infraestrutura da Bentley.

“Quando esses dados são combinados com a experiência da Bentley em engenharia de infraestrutura, o resultado é um ecossistema onde os dados podem fluir sem problemas, fornecendo aos usuários acesso às informações geoespaciais mais abrangentes e utilizáveis disponíveis”, disse Cumins.

A parceria se baseia na recente aquisição da Cesium pela Bentley, a plataforma aberta fundamental para a criação de poderosos aplicativos geoespaciais 3D. A Cesium é a criadora do padrão aberto 3D Tiles, também utilizado pelo Google. Ao integrar dados geoespaciais 3D com a Cesium e a plataforma iTwin da Bentley, as partes interessadas podem visualizar seus ativos, tanto existentes quanto planejados, em um contexto completo e real.

Essa tecnologia foi usada no projeto HS2, a ferrovia de alta velocidade em construção no Reino Unido. Para apoiar as comunidades e as partes interessadas, a BBV (a joint venture Balfour Beatty Vinci) desenvolveu um aplicativo interno usando a plataforma iTwin da Bentley para gêmeos digitais de infraestrutura, que permite a transmissão simultânea de vários modelos de engenharia. Os usuários podem navegar rapidamente para qualquer objeto, gerar imagens e visualizar representações de vídeos aéreos. Com a Cesium, os Google 3D Tiles são usados para fornecer contexto geoespacial para facilitar a navegação e aprimorar o gêmeo digital.

A IA é uma mudança de paradígma

Os ecossistemas de dados abertos tornam os dados acessíveis, inclusive para a inteligência artificial, que Cumins chamou de “mudança de paradigma” para os setores de infraestrutura que criam enormes quantidades de dados durante as fases de projeto, construção e operação. Ao aplicar a inteligência artificial, os dados de infraestrutura podem ser analisados para obter insights mais profundos.

Por exemplo, as soluções de gêmeos digitais da Bentley aplicam inteligência artificial para melhorar as operações de infraestrutura, permitindo que os engenheiros monitorem, gerenciem e otimizem os ativos. Os agentes de inteligência artificial analisam os gêmeos digitais para identificar problemas de manutenção e recomendar ações preventivas, evitando falhas custosas ou riscosàsegurança.

Cumins explicou que o potencial da IA se estende ainda maisàfase de projeto do ciclo de vida da infraestrutura. As empresas de infraestrutura podem aproveitar a IA e reutilizar seus dados para automatizar tarefas repetitivas, como documentação e anotações, permitindo que os engenheiros se concentrem em atividades de maior valor. Na conferência Year in Infrastructure, a Bentley anunciou o OpenSite+, um novo aplicativo de engenharia para projetos de obras civis que oferece recursos de inteligência artificial generativa, incluindo um copiloto de projeto que permitirá novos níveis de produtividade e precisão.

“Em última análise, o verdadeiro poder da IA será medido por sua capacidade de melhorar os resultados: projetos mais sustentáveis, construção mais rápida e segura e sistemas de infraestrutura mais confiáveis. Ao olharmos para o futuro, as possibilidades parecem infinitas”, disse Cumins.

Bentley Asset Analytics

Dados abertos e inteligência artificial podem se unir para melhorar o desempenho dos ativos. Considerando que mais de 95% da infraestrutura que será utilizada até 2030 já está em operação atualmente, é crucial que os proprietários e operadores assegurem que essa infraestrutura existente seja resiliente, eficiente e apta a atender tanto as demandas presentes quanto futuras.

Para enfrentar esse desafio, Cumins anunciou o Bentley Asset Analytics, um novo portfólio de produtos que combina produtos e soluções existentes com inovações e aquisições recentes. O Bentley Asset Analytics aproveita a IA para gerar informações detalhadas sobre a condição dos ativos de infraestrutura existentes, ao mesmo tempo em que elimina atividades manuais e caras.

O portfólio inclui o Blyncsy, que automatiza as atividades de manutenção de estradas e inventário de ativos por meio de imagens coletivas e IA, e o OpenTower iQ, que automatiza todas as fases do ciclo de vida das torres de telecomunicações por meio de imagens adquiridas por drones, outras fontes de dados e inteligência artificial. A Bentley planeja abranger uma ampla gama de classes de ativos e incorporar diferentes técnicas de aquisição de dados, como sensores de IoT e drones, para criar soluções para proprietários-operadores.

“Convidamos as empresas de engenharia a colaborar conosco nesse projeto. Queremos permitir que as empresas de engenharia ampliem sua experiência em operações de ativos e sabemos que, para cumprir a promessa da análise de ativos baseada em IA, é necessária uma estreita colaboração”, disse Cumins.

Um olhar para o futuro

A conferência Year in Infrastructure foi realizada após a recente comemoração do 40º aniversário da Bentley em setembro. Cumins aproveitou a oportunidade para refletir sobre as oportunidades de engenharia de infraestrutura nas próximas décadas.

“A chave para seguir em frente, para aproveitar as mudanças de paradigma dos próximos 40 anos, é desbloquear o valor dos dados. Portanto, não deixe que eles o limitem. Certifique-se de manter o controle”, disse Cumins. “Vamos usar a inteligência artificial, a mudança de paradigma da nossa geração, para melhorar os resultados do ambiente natural e construído.”

“Juntos, estamos lançando as bases para um futuro em que os ecossistemas de dados abertos e a inteligência artificial funcionem perfeitamente para criar uma infraestrutura mais sustentável e resiliente, para uma melhor qualidade de vida, para as próximas gerações.”

A Bentley Systems (Nasdaq BSY) é uma Empresa de Software de Engenharia de Infraestrutura. Fornecemos software inovador para promover a infraestrutura mundial, sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor, são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e esgoto, obras e concessionárias públicas, edifícios, campi e instalações industriais. Nossa oferta, baseada na plataforma gêmea digital iTwin para infraestrutura, inclui os aplicativos MicroStation e Bentley Open para modelagem e simulação, o software Seequent para profissionais geoespaciais e o Bentley Infrastructure Cloud com o ProjectWise para entrega de projetos, o SYNCHRO para gestão de construção e o AssetWise para operações de ativos. Os 5.200 colegas da Bentley Systems geram receitas anuais de mais de 1 bilhão de dólares em 194 países.

