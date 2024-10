João Adolfo apresenta SMY em São Paulo em outubro

Estão abertas as inscrições para a imersão SMY (Segredos Milionários do YouTube), que ocorre nos dias 19 e 20 de outubro, em Alphaville (SP). Ao longo de dois dias de imersão, os participantes terão acesso a estratégias para crescimento de canais na plataforma de vídeos.

Segundo dados do ranking da Hostinger, publicados no início deste ano, o YouTube é o segundo site mais acessado mundialmente com mais de 32 bilhões de visitas mensais estimadas, ficando atrás apenas do Google.

João Adolfo de Souza, empresário, palestrante, CEO da João Financeira - portal de notícias focado em informações para beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) - e especialista em criação de canais no YouTube e monetização digital, destaca que o cenário de youtubers brasileiros é dinâmico e diversificado.

“Temos criadores de conteúdo em praticamente todos os nichos, desde entretenimento e jogos até educação e finanças pessoais”, pontua. “O público é engajado, o que permite aos youtubers crescer em números e criar comunidades ao redor dos seus canais”, explica.

Na visão do empresário, o mercado brasileiro de influenciadores no YouTube segue em constante ascensão: “Com o aumento do consumo de vídeos on-line, o YouTube continua sendo uma plataforma central para criadores de conteúdo”.

Além disso, para Souza, o potencial de monetização, tanto via publicidade quanto por meio de parcerias e lançamentos de produtos próprios, tende a crescer à medida que mais marcas e empresas percebem o valor de se conectar diretamente com o público por meio dos criadores.

Imersão mira capacitar líderes para o YouTube

Segundo o palestrante, a imersão SMY deve ensinar os participantes como criar, otimizar e monetizar conteúdo para atrair seguidores e “abrir portas” para parcerias e vendas diretas.

Para Souza, a expectativa da organização com a realização do evento é alta: “Trata-se de um momento de troca de conhecimentos e experiências sobre monetização digital. Nosso objetivo é capacitar líderes do mercado com estratégias práticas e atualizadas que realmente podem fazer a diferença na geração de receita através da plataforma”.

De acordo com o CEO da João Financeira, os ingressos para a Imersão SMY estão nos últimos lotes, mas ainda é possível garantir uma vaga para participar do evento. “Devido à alta demanda, esperamos que os ingressos se esgotem em breve”.

Souza destaca que a imersão prevê momentos de networking “que são fundamentais para a troca de ideias e oportunidades de colaboração entre criadores de conteúdo”.

“O evento também terá surpresas para os participantes, como materiais exclusivos e acesso antecipado a novidades da área de monetização digital”, conclui o especialista em criação de canais no YouTube.

