A Cognite, a líder global em IA para a indústria, anunciou hoje o lançamento do Relatório de Benchmark Cognite Atlas AI™ LLM & SLM para Agentes Industriais. O primeiro relatório do gênero aborda as deficiências dos conjuntos de dados de referência gerais ao adequar as avaliações de grandes modelos de linguagem (LLM) e de pequenos modelos de linguagem (SLM) para que se foquem em tarefas industriais especializadas para garantir a confiabilidade, precisão e eficácia das soluções de IA industrial.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241013543229/pt/

Cognite Launches the Cognite Atlas AI™ LLM & SLM Benchmark Report for Industrial Agents (Photo: Business Wire)

"Os relatórios gerais de benchmark de LLM e SLM não conseguem capturar as complexidades dos ambientes industriais e não se alinham às necessidades especializadas das operações industriais, onde a precisão, segurança e experiência no domínio são essenciais", disse Knut Vidvei, diretor de gerenciamento do produto da Cognite, ao falar no palco do IMPACT 2024. "Com o Relatório de Benchmark Cognite Atlas AI™ LLM & SLM para Agentes Industriais, adaptamos uma estrutura de avaliação para tarefas industriais do mundo real que garantem que os agentes de IA são confiáveis e eficientes, promovendo o avanço da IA industrial."

A Cognite Atlas AI™ é um workbench de agente industrial que estende o Cognite Data Fusion®, a plataforma líder em dados industriais e IA. Com gerenciamento de dados inigualável e recursos de IA abrangentes, a Cognite recebeu o Prêmio Empresa Global do Ano da Frost & Sullivan no mercado de plataformas industriais digitais e o status de potência de mercado Frost Radar™: Digital Industrial Platforms que consolida a empresa como uma autoridade em dados e IA para a indústria.

O Relatório de Benchmark Cognite Atlas AI™ para Agentes Industriais volta inicialmente a sua atenção para a linguagem natural como uma importante ferramenta de recuperação de dados. O conjunto de testes inclui inúmeros modelos de dados idealizados para os setores de Petróleo e Gás e Manufatura, com pares de perguntas e respostas da vida real para a avaliação do desempenho em diferentes cenários. As respostas são avaliadas com o uso de uma grande diversidade de métricas de avaliação. Estes conjuntos de dados de referência possibilitam uma avaliação sistemática do desempenho do sistema ao responder a perguntas complexas, como rastreamento de ordens de serviço essenciais de segurança em aberto em uma instalação.

Versões futuras do relatório pretendem avaliar ferramentas de IA adicionais, como aquelas usadas para resumir, analisar e raciocinar com dados industriais para análise do desempenho atual dos agentes de IA industrial.

O primeiro Relatório de Benchmark Atlas AI™ LLM & SLM para Agentes Industriais da Cognite estará disponível para download gratuito em 28 de outubro de 2024. O relatório será publicado regularmente para permitir que os líderes da transformação digital utilizem a IA generativa para a realização de operações complexas com maior precisão.

Sobre a Cognite

A Cognite faz a IA generativa trabalhar para a indústria. Empresas líderes em energia, fabricação e eletricidade e energias renováveis escolhem a Cognite para oferecer dados seguros, confiáveis e em tempo real que transformam suas operações pesadas em ativos para serem mais seguras, sustentáveis e lucrativas. A Cognite proporciona uma plataforma compatível, segura e escalável que torna fácil para todos os tomadores de decisão, do campo aos centros de operações remotos, acessarem e compreenderem dados industriais complexos, cooperarem em tempo real e construírem um futuro melhor. Acesse o nosso site www.cognite.ai e siga-nos no LinkedIn e X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241013543229/pt/

Contato de mídia da Cognite:

Michelle Holford, vice-presidente, RP Global

Michelle.Holford@Cognite.com