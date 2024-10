Inteligência Artificial revoluciona setor financeiro

O mercado financeiro tem explorado cada vez mais novas e revolucionárias tecnologias. A inteligência artificial (IA) está proporcionando às empresas ferramentas avançadas capazes de transformar e redefinir a gestão financeira, desde a análise de dados ao atendimento ao cliente. À medida que a tecnologia continua a evoluir, o impacto da IA no setor deve se aprofundar com benefícios significativos em eficiência operacional, segurança e personalização do atendimento.

O investimento em tecnologia de ponta no setor financeiro é promissor. Segundo dados do Ranking Idwall realizado entre janeiro e fevereiro de 2024 e que esclarece sobre investimentos estratégicos, os bancos brasileiros projetaram mais de 45 bilhões para a aquisição de novas tecnologias em 2023, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. Assim, o foco destes aportes envolverá a IA em soluções voltadas para automação, segurança cibernética inteligente, biometria, relacionamento com o cliente e o incentivo ao compartilhamento de dados.

Nesse sentido, as fintechs como a Fidúcia SCM tem o propósito de fornecer integrações abrangentes de serviços financeiros. Com uma plataforma de API RESTful, ela visa permitir que as empresas construam produtos personalizados adaptados às necessidades dos clientes. “Para que a Inteligência Artificial consiga beneficiar empresas e consumidores em todos os processos é preciso um gerenciamento integrado de identidade, um acompanhamento contínuo dos hábitos do consumidor e sua forma de consumo dos serviços financeiros, o que deve ser feito por uma empresa idônea e com expertise na área”, explica Mirela Francabandiera, CFO da Fidúcia SCM instituição financeira devidamente regulada pelo Banco Central do Brasil.

Mirela explica, ainda, que o investimento em inteligência artificial envolve desde algoritmos que aprimoram a análise de crédito até chatbots que transformam o atendimento ao cliente. "Alimentados por IA, os chats respondem a perguntas frequentes e realizam transações básicas, o que melhora a experiência do cliente e alivia a carga das equipes de atendimento", comenta Francabandiera.

Além disso, a IA está moldando o futuro das finanças na análise de crédito com maior volume de dados, precisão e rapidez, na prevenção de fraudes monitorando transações em tempo real, na automação de processos, gestão de riscos e, claro, também na melhoria da experiência do cliente.

Todos esses benefícios para o sistema financeiro serão cada vez mais necessários, já que a presença digital dos consumidores é irreversível. Como aponta o Ranking Idwall, dos 5604 entrevistados, 88% pretendem manter ou aumentar o uso de serviços financeiros digitais.

Assim, a tendência é que a tecnologia siga a passos largos revolucionando o setor bancário e proporcionando melhorias significativas em eficiência, personalização e segurança nos processos.