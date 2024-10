Sete destinos inteligentes para viajar na primavera

A primavera marca o início de um período propício para o turismo, com temperaturas amenas e paisagens transformadas por flores e vegetação renovada. Cidades em diferentes regiões do Brasil se destacam nessa época por oferecer uma combinação de atrações naturais, culturais e de lazer. Entre os destinos escolhidos, encontram-se aqueles que se sobressaem por suas características, sendo apropriados para quem pretende aproveitar ao máximo essa estação.

Com a chegada dos dias ensolarados, torna-se comum a busca por cidades que ganham vida com suas paisagens naturais e atrações típicas da primavera. A seguir, sete cidades que apresentam características associadas à estação e que são reconhecidas por proporcionar boas oportunidades de lazer e turismo.

Sorocaba (SP) - Localizada no interior de São Paulo, Sorocaba é conhecida por combinar história, modernidade e lazer. Entre os pontos turísticos, o Parque Zoológico Municipal e o Parque Natural Chico Mendes destacam-se como espaços de contato direto com a natureza. As ciclovias da cidade representam uma alternativa para passeios de bicicleta.

Amparo (SP) - Parte do Circuito das Águas Paulista, Amparo é um destino que possui águas termais e arquitetura colonial no centro histórico, sendo uma opção para uma viagem com foco na tranquilidade e nas paisagens da Serra da Mantiqueira. O Polo Astronômico de Amparo oferece observação do céu estrelado e conhecimentos sobre astronomia.

São José do Rio Preto (SP) - A cidade apresenta uma forte vocação cultural, com eventos frequentes e espaços como o Parque da Represa Municipal. As áreas verdes se destacam como opções de lazer, além de uma rica cena gastronômica que atrai os visitantes.

Tomé-Açu (PA) - Situada no Pará, Tomé-Açu é conhecida como a "Terra da Pimenta" devido à sua produção de pimenta-do-reino. A influência da cultura japonesa e as belezas naturais locais fazem do município um exemplo de turismo sustentável, com foco na biodiversidade da Amazônia.

Anhembi (SP) - Banhada pelo Rio Tietê, Anhembi é um destino associado a esportes aquáticos e atividades ao ar livre. Na primavera, as paisagens ribeirinhas tornam-se mais atrativas, proporcionando momentos propícios para o descanso e lazer.

Ibitinga (SP) - Famosa por sua produção de bordados, Ibitinga é também um destino buscado por quem aprecia a tranquilidade. A Feira do Bordado e as lojas de artesanato local são atrativos que marcam a cidade, enquanto as áreas rurais oferecem opções de passeios ao ar livre.

Icém (SP) - Conhecida como "Cidade das Águas", Icém apresenta represas e rios adequados para atividades como passeios de barco e pesca esportiva, sendo especialmente procurada na primavera e no verão por quem valoriza o contato com a natureza.

Esses destinos, que são contemplados no aplicativo e website "Destinos Inteligentes", integram o guia digital especializado em turismo, disponibilizando informações sobre atrativos, restaurantes, hospedagens e eventos locais. "Todas essas cidades estão presentes no aplicativo e website da govtech Destinos Inteligentes", afirma Edimar Martins, CEO da empresa. "Com o Guia Digital de Turismo e Eventos, é possível acessar dados relevantes para planejar uma viagem com praticidade e aproveitar ao máximo cada momento."

