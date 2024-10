À medida que o panorama mundial de pagamentos passa por uma rápida transformação, a Kuvasz Solutions, líder em prover serviços e soluções de pagamento, sente o prazer de anunciar a abertura de seu escritório nos EUA e a expansão de sua equipe executiva. Este movimento estratégico visa aproveitar a ampla experiência, base de recursos qualificados e inovação baseada em laboratórios da Kuvasz Solution para melhor atender clientes na América do Norte e ao redor do mundo.

O setor de serviços financeiros na América do Norte está atualmente navegando por diversas transições cruciais, incluindo os próximos requisitos de conformidade da Fedwire ISO 20022. Apesar da data limite se aproximar, pesquisas recentes indicam que somente cerca de um terço dos bancos norte-americanos se sentem preparados. Enquanto isto, mais da metade destas instituições já estão conectadas a várias redes de pagamento em tempo real, que aceleram a implantação de soluções adicionais e adotam o FedNow, o novo sistema de pagamentos instantâneos do Federal Reserve. Como resultado, a Kuvasz Solutions está respondendoàcrescente demanda por serviços e soluções especializadas.

Andreas Suma irá liderar a expansão da Kuvasz Solution na América do Norte. Com mais de duas décadas de experiência em estratégias de crescimento, Andreas traz uma riqueza de conhecimento em pagamentos, fraudes e canais digitais. Sua carreira inclui funções de liderança em líderes do setor, como ACI Worldwide e FICO, que o torna uma soma importanteàequipe de liderança.

Christian Montesdeoca, Diretor Executivo da Kuvasz Solutions, enfatizou a importância desta expansão, ao declarar: "Esta expansão é uma progressão natural, pois presenciamos uma crescente demanda por nossos serviços e soluções inovadoras além de nossa presença regional. Recentemente, a Kuvasz Solutions desenvolveu a Brizmo, uma plataforma de Pagamento Instantâneo que aborda a interoperabilidade e oferece serviços de última milha a um ecossistema de pagamento. Atualmente em sua implantação inicial na Colômbia, esta plataforma perceberá demanda onde os pagamentos em tempo real estão se expandindo com rapidez.

Ampliar nossa equipe de liderança é um elemento crucial de nossa estratégia de crescimento, que nos permite atender melhor os clientes mediante nossa crescente rede de parcerias estratégicas."

Andreas Suma, Diretor Geral da Kuvasz na América do Norte, ressaltou as sinergias entre os mercados latino-americano e norte-americano: "A América Latina surgiu como uma incubadora de fintech nos últimos anos, e a Kuvasz Solutions desempenhou um papel essencial em ajudar clientes em toda a região, do MéxicoàArgentina, a inovar e expandir suas capacidades de pagamento, enquanto superavam barreiras regulatórias e de conformidade. Agora estamos vendo necessidades semelhantes na América do Norte,àmedida que os pagamentos em tempo real e os canais digitais flexíveis continuam dando nova forma aos pagamentos. A Kuvasz Solutions está posicionada para ajudar instituições financeiras e fintechs a navegar por estes desafios de conformidade, implantação e manutenção, além de aproveitar novas oportunidades para trazer novos recursos de pagamento ao mercado com clientes e parceiros."

Com mais de 15 anos de experiência, a Kuvasz Solutions é líder em prover serviços e soluções de pagamento, especializada em ajudar instituições financeiras a inovar e crescer no panorama de pagamentos em constante evolução. Através de parcerias estratégicas e um compromisso com a inovação baseada em laboratórios, a Kuvasz continua oferecendo serviços que impulsionam o crescimento e o sucesso.

