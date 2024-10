Year in Infrastructure 2024 da Bentley Systems – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje os vencedores do Going Digital Awards 2024. A cerimônia anual de premiação reconhece o trabalho excepcional dos profissionais de infraestrutura e seu uso inovador do software da Bentley para melhorar a forma como a infraestrutura é projetada, construída e operada.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241009478593/pt/

A Bentley Systems anunciou os vencedores do prêmio Going Digital Awards 2024, anunciados em 9 de outubro de 2024 (Foto: Bentley Systems)

Este ano, 250 projetos foram enviados por empresas de 36 países. Os vencedores foram selecionados entre 36 finalistas em 12 categorias por um painel independente de juízes no evento Year in Infrastructure, que ocorreu em Vancouver, Canadá, nos dias 8 e 9 de outubro.

“Este ano, recebemos uma variedade impressionante de inscrições de projetos para o Going Digital Awards de usuários de todo o mundo, apresentando projetos inovadores que exemplificam o futuro da infraestrutura”, disse Kristin Fallon, Diretora de Marketing da Bentley Systems. “Hoje celebramos as extraordinárias conquistas de nossos finalistas e vencedores. Essas equipes visionárias demonstram a importância da digitalização de todo o ciclo de vida da infraestrutura para melhorar a entrega de projetos e o desempenho dos ativos”.

Vencedores do Going Digital Awards 2024

Pontes e túneis

JMT – Experiência digital para o projeto de cruzamento do rio Rappahannock na I-95

Engenharia civil

Proicere Ltd. – Planta de Reprocessamento de Produtos e Resíduos (SRP) em Sellafield

Enterprise Engineering

Mott MacDonald e HDR – Ontario Line

Instalações, campi e cidades

China ENFI Engineering Co., Ltd. – Projeto de construção digital para instalações completas de gestão de resíduos no Novo Distrito Urbano de Xiong'an

Processos e geração de energia

PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited – Projeto de parque eólico offshore de Bozhong do Shandong Energy Group, local A

Ferrovia e transporte

SPL Powerlines UK – Eletrificação da linha principal de Midland

Estradas e rodovias

Department of Public Works and Highways (DPWH) – Implementação de um gêmeo digital para o projeto de construção de estradas para a ligação NLEX-SLEX

Engenharia estrutural e estática

Hyundai Engineering – Novo método de modelagem física para estruturas de aço usando o STAAD API

Levantamento e monitoramento

Water Supplies Department – Gêmeo digital do antigo reservatório de serviço Sham Shui Po

Modelagem e análise da subsuperfície

Spark e WSP – Seção central da Northeast Link

Transmissão e distribuição

Southwest Electric Power Design Institute Co., Ltd. of China Power Engineering Consulting Group – Estação conversora de ±800kV em Butuo

Água e esgoto

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp – Integra 4.0

Founders’ Honors

Durante o evento, a Bentley também apresentou 16 projetos com o prêmio Founders' Honors. Os Founders' Honors são selecionados individualmente pelos fundadores da Bentley Systems e concedidos a um pequeno número de projetos, indivíduos e empresas exemplares que refletem a missão da empresa de promover a infraestrutura em todo o mundo para uma melhor qualidade de vida.

Os ganhadores do prêmio Founders' Honors de 2024 são:

Qk4, Inc. – Levantamento para digitalização com a Bridging Kentucky

– Levantamento para digitalização com a Bridging Kentucky Tecne Systra-Sws Advanced Tunneling Srl – Implementação digital para avaliação e reabilitação de túneis

– Implementação digital para avaliação e reabilitação de túneis Guangdong Airport Authority – Aplicação de inovação digital no Projeto de Expansão do Aeroporto Internacional Guangzhou Baiyun, Fase III

– Aplicação de inovação digital no Projeto de Expansão do Aeroporto Internacional Guangzhou Baiyun, Fase III MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited – Aplicação integrada da tecnologia BIM no projeto, construção, operação e manutenção do primeiro projeto piloto de engenharia de metalurgia de hidrogênio do mundo

– Aplicação integrada da tecnologia BIM no projeto, construção, operação e manutenção do primeiro projeto piloto de engenharia de metalurgia de hidrogênio do mundo Monir Precision Monitoring – Monitoramento de infraestrutura urbana e escoramento de escavação para a 31 Parliament Street

– Monitoramento de infraestrutura urbana e escoramento de escavação para a 31 Parliament Street Greenman-Pedersen Inc. – Resiliência costeira da ponte do Brooklyn - Montgomery

– Resiliência costeira da ponte do Brooklyn - Montgomery Arcadis – Melhorias na infraestrutura de Cambridge South

– Melhorias na infraestrutura de Cambridge South Communaute d’Agglomeration Pau Bearn Pyrenees (CAPBP) – Gêmeo digital urbano da Communauté d'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées para várias finalidades

– Gêmeo digital urbano da Communauté d'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées para várias finalidades PT Wijaya Karya – Conexão de estradas e autoestradas em Nusantara, nova capital da Indonésia

– Conexão de estradas e autoestradas em Nusantara, nova capital da Indonésia PT SMG Consultants Indonesia – Inovações transformadoras na exploração de níquel-cobalto no sudeste de Sulawesi

– Inovações transformadoras na exploração de níquel-cobalto no sudeste de Sulawesi Universidade de Canterbury – Incorporação da Geologia Visível e do Leapfrog em programas de graduação

– Incorporação da Geologia Visível e do Leapfrog em programas de graduação Macquarie Geotechnical – Modelagem da realidade subterrânea para melhor compreensão

– Modelagem da realidade subterrânea para melhor compreensão Exo Inc. – Estabilização de uma estrutura de transmissão de energia da Evergy

– Estabilização de uma estrutura de transmissão de energia da Evergy PUB, a Agência Nacional de Águas de Cingapura – Detecção e localização de anomalias em Cingapura usando um gêmeo digital de alta fidelidade

– Detecção e localização de anomalias em Cingapura usando um gêmeo digital de alta fidelidade Maynilad Water Services Inc. – Projeto de rede com OpenFlows WaterGEMS para a distribuição de água potável reutilizada e de uso direto em Parañaque (Filipinas)

– Projeto de rede com OpenFlows WaterGEMS para a distribuição de água potável reutilizada e de uso direto em Parañaque (Filipinas) Dublin Fire Brigade – Gêmeos digitais para resposta a emergências (DTER)

Mais informações sobre o Year in Infrastructure e Going Digital Awards 2024 da Bentley podem ser encontradas aqui.

Descrições detalhadas de todos os projetos enviados serão incluídas no Infrastructure Yearbook 2024 da Bentley, que será publicado no início de 2025. Edições mais antigas do Yearbook podem ser encontradas aqui.

# # #

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq BSY) é uma Empresa de Software de Engenharia de Infraestrutura. Fornecemos software inovador para promover a infraestrutura mundial, sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor, são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e esgoto, obras e concessionárias públicas, edifícios, campi e instalações industriais. Nossa oferta, baseada na plataforma gêmea digital iTwin para infraestrutura, inclui os aplicativos MicroStation e Bentley Open para modelagem e simulação, o software Seequent para profissionais geoespaciais e o Bentley Infrastructure Cloud com o ProjectWise para entrega de projetos, o SYNCHRO para gestão de construção e o AssetWise para operações de ativos. Os 5.200 colegas da Bentley Systems geram receitas anuais de mais de 1 bilhão de dólares em 194 países.

© 2024 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley iTwin, Bentley Open, AssetWise, MicroStation, ProjectWise, Seequent, STAAD e SYNCHRO são marcas registradas ou não registradas ou marcas de serviço da Bentley Systems, Incorporated ou de uma subsidiária integral direta ou indireta.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241009478593/pt/

Para obter mais informações, entre em contato:

Imprensa da Bentley: Chris Phillips, PR@news.bentley.com

Investidores da Bentley: Eric Boyer, ir@bentley.com