Culinária afetiva em hospitais faz a alegria de crianças

A Amil acaba de lançar em 12 hospitais próprios um programa que reserva uma experiência especial a crianças internadas e seus familiares. A novidade oferece ao acompanhante do paciente a oportunidade de ensinar à equipe de Nutrição a receita da comida favorita da criança, realizando o preparo do alimento na cozinha do hospital, ao lado de nutricionista e cozinheiro. Baseada no conceito da culinária afetiva, a ação leva carinho e acolhimento a crianças que passam dias internadas. Batizada de "Família na Cozinha", a iniciativa proporciona ao paciente a alegria de matar a saudade da "comidinha de casa" preparada por um ente querido.

Aliado aos cuidados clínicos e de alta complexidade dos hospitais, o programa é pilotado pelo time de Nutrição da Amil, seguindo indicação médica, dieta prescrita e meta calórica de cada paciente. O projeto é direcionado a crianças internadas com baixa aceitação alimentar, seletividade ou restrições, ou que venham apresentando condição emocional que exija maior acolhimento.

Bolo de cenoura com chocolate, rocambole de doce de leite, estrogonofe de frango, biscoitos, papa de mandioquinha e iogurte caseiro estão entre as delícias já preparadas por mães e avós. No dia agendado para a experiência na cozinha do hospital, o familiar recebe um jaleco personalizado e chapéu de chefe antes de "botar a mão na massa" para ensinar a receita à nutricionista e time da cozinha.

Depois, o familiar leva a comida por ele preparada para a criança e divide com ela o sabor da experiência. Posteriormente, o prato será replicado ao plano alimentar da criança, em dias acordados entre a família e nutricionista.

“É difícil para uma criança entender a necessidade de uma internação. Ela se sente fora do seu ambiente, da sua rotina, e longe das coisas que gosta de comer. Daí veio a ideia do programa, que leva carinho a estes pacientes através de uma alimentação afetiva e caseira. A intenção é contribuir para a melhoria do quadro clínico ampliando o bem-estar do paciente. Ciente de que o familiar preparou a sua comida favorita no próprio hospital, a criança se sente confiante e segura. Representa alívio, conforto e lembrança do lar”, afirma Larissa Lins Magalhães, gerente de Nutrição da Amil.

Os hospitais da Amil participantes do programa são: Samaritano Barra, Vitória e Pasteur, no Rio de Janeiro; Hospital de Clínicas Mário Lioni, em Duque de Caxias (RJ); Pitangueiras, em Jundiaí (SP); Madre Theodora, em Campinas (SP); Ana Costa, em Santos (SP); Maternidade Santa Helena, em São Bernardo do Campo (SP); Santa Joana, em Recife (PE); Luz Vila Mariana, Alvorada Moema e Samaritano Higienópolis, em São Paulo.

Website: https://institucional.amil.com.br/