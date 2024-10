Elanco lança medicamento para dermatite em cães

As alergias representam uma das condições mais comuns que comprometem o bem-estar de cães, causando um importante desconforto nos pets e gerando impacto emocional e financeiro aos seus responsáveis. Com o intuito de aliviar a coceira dos cães alérgicos e auxiliar tutores no combate a manifestações alérgicas em cães, a Elanco Saúde Animal, uma das empresas líderes em soluções para a saúde e bem-estar de animais de produção e de estimação, anuncia o lançamento de Zenrelia™ (ilunocitinib), novo inibidor de janus quinase, classe de medicamento indicada para o controle da coceira associada à dermatite alérgica e controle da dermatite atópica em cães.

A solução chega ao mercado após amplos estudos de campo, sendo dois deles realizados nos Estados Unidos e outro conduzido em quatro países da Europa. Os estudos tiveram como parâmetros duas escalas de avaliação: a escala análoga visual de prurido (PVAS) – trata-se de uma pontuação de coceira realizada pelo responsável do animal, e a escala CADESI-4, uma ferramenta que o médico-veterinário usa para avaliar a gravidade e extensão de lesões de pele em cães.

“Há vários tipos de dermatites, que podem ter causas diferentes, mas gatilhos semelhantes”, explica Tatiana L. R. Pavan, médica-veterinária e consultora técnica sênior da Elanco para Pet Health.

Segundo Tatiana, é importante destacar que o cão atópico tem um sistema imune reativo, que responde de maneira exagerada quando em contato com substâncias irritantes, que não provocariam a mesma reação num cão normal. Segundo a médica-veterinária esses pacientes têm a pele diferente dos cães não atópicos. “'Esses cães têm defeitos na barreira cutânea, o que os torna mais sensíveis ao ambiente. Assim, a pele desidrata e inflama com mais facilidade que a de um cão normal', explica.

A médica-veterinária alerta também para o fato de que os sintomas não são específicos e que cães com dermatite atópica podem apresentar vermelhidão na pele, coceira, inflamação, urticária, perda de pelos ou infecção em variados graus. Ela lembra que a gravidade da doença varia entre os indivíduos e não se manifesta da mesma forma, e que a doença é cíclica, alternando-se entre períodos de melhora e piora do quadro. Além disso, a condição pode se manifestar de forma contínua ou sazonal.

“Já a dermatite alérgica ou dermatite de contato ocorre quando a pele entra em contato com uma substância que provoca uma reação alérgica, como produtos químicos, plantas, cosméticos, metais ou até a exposição solar”, explica Tatiana. Segundo ela, muitos cães têm dermatite alérgica a picadas de pulgas, e sinais como vermelhidão, inchaço, coceira, bolhas ou descamação são manifestações clínicas comuns. “Há ainda as reações adversas alimentares, isto é, a doença pode ser provocada por alguma proteína presente no alimento do animal”.

Conforme a médica-veterinária, a solução “ZenreliaTM é comprovadamente eficaz e segura para o controle da coceira associada às dermatites alérgicas e controle da dermatite atópica, pois foi desenvolvida com rigor científico e, seguindo a legislação brasileira, recebeu aprovação do Ministério da Agricultura e Pecuária, órgão reconhecido por seu papel crucial na regulamentação e aprovação de produtos de uso veterinário para garantir a segurança e eficácia no tratamento dos animais.

“Com a aprovação e os resultados obtidos, estamos muito satisfeitos e confiantes de que este produto proporcionará redução contínua da coceira e da inflamação, melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes”, conclui Tatiana.

Posologia – O medicamento possui quatro apresentações, variando entre 4,8 mg; 6,4 mg; 8,5 mg e 15 mg, e a dose varia de 06 a 0,8mg/kg. É um produto de dose única diária facilitando o tratamento em casa, e deve ser administrado por via oral. O tratamento com Zenrelia™ dispensa a necessidade de dose de ataque ou redução gradual, e é seguro a curto ou longo prazo, devendo seguir a orientação e o acompanhamento de um médico-veterinário de confiança. O medicamento está disponível em embalagem econômica com 30 comprimidos.

Zenrelia™ é indicado para uso em cães de pelo menos 12 meses de idade e pode ser usado em longo prazo. “É importante reforçar que o tutor deve consultar o médico-veterinário de sua confiança, que já acompanha o animal, que poderá recomendar a melhor abordagem e condução do tratamento”, diz Tatiana.

Campanha – Para divulgar o novo produto, a Elanco realizará uma campanha multimídia e com eventos de lançamento, a qual deve impactar pelo menos 3 mil clientes no Brasil, começando agora, no segundo semestre de 2024 e se estendendo até 2025.

“A estratégia multimídia foi escolhida para garantir que a mensagem sobre Zenrelia™ atinja o maior número possível de tutores e profissionais da área veterinária”, comenta Karina Toledo, gerente de marketing de Pet Health da Elanco. “Como uma empresa que prioriza o bem-estar animal, é essencial que essa solução seja amplamente conhecida, para tratar um problema que causa desconforto em milhares de cães e impacto na vida dos tutores.”

A missão da Elanco é ajudar mais de 40 milhões de pets a receberem cuidados de qualidade, trabalhando com veterinários e tutores. A inovação contínua é um dos pilares da empresa, que busca trazer sempre novas soluções para a saúde dos animais de estimação.

Para informar sobre suas novidades, a Elanco dispõe das redes sociais @elancopetsbr (Instagram) e @elancobrasil (Linkedin).

Sobre a Elanco

A Elanco Animal Health (NYSE: ELAN) é líder global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de estimação, agregando valor ao trabalho de produtores, responsáveis por pets, médicos-veterinários e da sociedade como um todo. Com quase 70 anos de tradição no setor, a empresa segue comprometida em ajudar clientes a melhorar a saúde dos animais sob seus cuidados e em causar um impacto significativo em comunidades locais e globais. A Elanco é movida pela visão – Alimento e Companheirismo enriquecendo a vida – e por sua estrutura de responsabilidade social – Elanco Healthy PurposeTM – para melhorar a saúde dos animais, das pessoas e do planeta.

Website: https://www.elanco.com/pt-br