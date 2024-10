Dubai está se preparando para receber a 21ª edição da Dubai Woodshow, a principal feira internacional voltada para os setores de madeira, móveis e máquinas para trabalhar madeira na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), com mais de 600 expositores de mais de 50 países do mundo todo.

Programado para os dias 14, 15 e 16 de abril no Dubai World Trade Centre, o prestigioso evento contará com profissionais do setor, fabricantes, fornecedores e especialistas em máquinas e ferramentas para madeira, com a finalidade de apresentar os mais recentes produtos, serviços e tecnologias do setor. A feira também oferecerá uma plataforma para expor uma grande variedade de máquinas e ferramentas para madeira e marcenaria, atraindo investidores e empresários internacionais para a região, o que contribui para impulsionar a diversificação econômica e o avanço industrial.

A Dubai WoodShow dá aos expositores a oportunidade de conectar com seus clientes atuais e discutir perspectivas e possíveis sinergias para expandir seus negócios, ao mesmo tempo em que identificam clientes potenciais de novos mercados, promovem suas marcas, trocam opiniões, experiências e conhecimentos e se comunicam com entidades governamentais interessadas. Quem tiver interesse em participar, pode se registrar on-line em https://www.woodshowglobal.com/dubai.

A exposição atrai anualmente mais de 15 mil visitantes de mais de 130 países, fazendo com que seja o principal destino para exportadores de madeira e principais participantes do setor do mundo inteiro, além de ser uma plataforma para centenas de expositores se reunirem e se encontrarem com fornecedores, distribuidores e revendedores locais e internacionais de materiais de construção, fabricantes de móveis e máquinas, arquitetos, designers de interior, empreiteiros e desenvolvedores.

A Dubai Woodshow oferece diversos eventos, com destaque para sua conferência, que inclui seminários e palestras com especialistas, altos funcionários do governo e especialistas do setor. Trata-se de um espaço para a troca de opiniões, experiências e conhecimento sobre os últimos desenvolvimentos e tendências nos mercados local, regional e global.

O evento também facilitará a comunicação e as reuniões bilaterais entre investidores e entidades participantes, para discutir oportunidades e possíveis acordos de parceria. Além disso, permitirá que os expositores mostrem seus produtos a um público internacional. Prêmios de inovação também serão entregues aos inovadores do setor de madeira e de máquinas para trabalhar madeira.

