A Vespa.ai, desenvolvedora da plataforma líder para aplicativos de IA, incluindo a geração aumentada de recuperação (RAG), anunciou hoje suporte para ColPali, um novo modelo de recuperação de código aberto para documentos visualmente ricos, como PDFs.

O ColPali aprimora a recuperação de documentos ao incorporar documentos renderizados inteiros, incluindo elementos visuais, em representações vetoriais otimizadas para modelos de linguagem grande (LLMs). Isso reduz a latência, melhora a precisão e permite uma recuperação de informações mais consciente do contexto, especialmente para conteúdo visualmente rico. Ao tratar os documentos como entidades visuais em vez de texto, o ColPali elimina o pré-processamento complexo, preserva o contexto visual e simplifica o pipeline de RAG.

Jon Bratseth, CEO e fundador da Vespa.ai: “Com os recursos da ColPali, combinados com nossa arquitetura dimensionável e pesquisa híbrida, a Vespa.ai oferece a solução mais rápida e precisa para aplicativos de RAG e de IA generativa em grande escala. A Vespa está disponível como um serviço para simplificar ainda mais a implementação.”

Sobre a Vespa

Vespa é uma plataforma para construir e executar aplicativos orientados por IA para pesquisa, recomendação, personalização e RAG. Ela lida com grandes volumes de dados e altas taxas de consulta, oferecendo gerenciamento eficiente de dados, inferência e lógica. A Vespa está disponível como um serviço gerenciado e de código aberto.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241010619487/pt/

