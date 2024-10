Curitiba pode se tornar Capital do Turismo Ferroviário

Conhecida nacionalmente pelas baixas temperaturas, pelos parques e por atrações turísticas como o Jardim Botânico, Curitiba (PR) pode se tornar em breve a Capital do Turismo Ferroviário. É o que propõe um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Vereadores, onde aguarda aprovação.

O texto cita que o objetivo, ao conferir esse título, é promover o desenvolvimento econômico e cultural do município, bem como valorizar o seu patrimônio cultural e histórico. De acordo com a proposta, o poder público ficará responsável por divulgar políticas que incentivem o turismo ferroviário.

A justificativa do projeto (que, após ser apresentado, passou por adequações no texto) afirma que a capital paranaense tem uma histórica ferroviária que remonta a séculos, possuindo também estações centenárias, infraestrutura bem preservada e paisagens naturais propícias para o turismo.

Na condição de representante do setor turístico, Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que contempla a unidade Euro Suíte Curitiba Batel, vê com bons olhos a possibilidade de Curitiba se tornar a Capital do Turismo Ferroviário.

“Vejo o turismo ferroviário como uma oportunidade única de resgatar e valorizar a história, ao mesmo tempo em que se oferece uma experiência diferenciada para os visitantes. A cidade já tem a famosa linha de conexão entre Curitiba e Morretes, que encanta tanto moradores quanto turistas com suas paisagens deslumbrantes”, explica Aly.

A linha ao qual o executivo faz referência percorre a Serra do Mar paranaense em uma ferrovia centenária. Durante o trajeto, os passageiros podem vislumbrar montanhas, vales e rios.

“Esse tipo de turismo, com seu toque nostálgico e educativo, desperta o interesse de várias gerações e mantém vivo um modo de transporte que, embora hoje menos comum, carrega um charme inegável. Por isso, acredito que a cidade tem uma base sólida para desenvolver ainda mais essa modalidade”, avalia.

Além disso, Aly aponta que o investimento no turismo ferroviário em Curitiba beneficiaria cidades vizinhas ? a exemplo do que já acontece com a linha com destino a Morretes, ele acredita que seria possível criar roteiros regionais e conectar a capital com outros pontos turísticos no Paraná.

“Se bem estruturado e divulgado, o projeto [de Capital do Turismo Ferroviário] tem potencial para colocar Curitiba em destaque nacionalmente, atraindo tanto investimentos quanto turistas que buscam novas experiências. Sem contar que o Brasil não tem tantas cidades que exploram esse segmento”, argumenta Aly.

O diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis faz, no entanto, uma observação. Para que a iniciativa dê certo, ele ressalta que, além da aprovação na Câmara e sanção pela Prefeitura, é necessário um planejamento cuidadoso, com a modernização da infraestrutura ferroviária e a criação de novos roteiros que despertem a curiosidade e o interesse de um público diverso.

