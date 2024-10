Contas globais facilitam transações financeiras

As contas globais despontam como uma alternativa para aqueles que desejam viajar, estudar ou realizar negócios fora do país, oferecendo benefícios que garantem praticidade e economia nas transações financeiras. Dados do Banco Central mostram que investimentos de brasileiros no mercado financeiro internacional somaram US$ 45 bilhões em 2023, alta de 12,5% em relação a 2022. A funcionalidade também pode ser utilizada para operações de câmbio.

Em geral, as contas globais oferecem taxas de câmbio mais competitivas comparadas às taxas cobradas por bancos tradicionais, ajudando a economizar em conversões de moeda. A solução é uma opção vantajosa para investidores por oferecer taxas competitivas para transações internacionais, em comparação às praticadas pelos bancos.

Ao optar por uma conta global da Remessa Online, os consumidores podem realizar compras online e presenciais em mais de 175 países, sem a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A funcionalidade possibilita que o cliente receba pagamentos em Euro e ainda é vinculada a um cartão de débito internacional, permitindo compras internacionais online ou presenciais e saques pelo mundo.

Além disso, a conta oferece até 10% de economia, se comparada ao cartão de crédito convencional. Para viajantes frequentes, àqueles que fazem compras ou recebem dinheiro do exterior, ter um cartão e conta internacional pode simplificar a realização de pagamentos no exterior. Isso diminui risco de roubo e dificuldades para conseguir troco, por exemplo. Para ter acesso ao cartão e à conta global, basta o cliente fazer um cadastro simplificado por meio do aplicativo.

A Remessa Online, que desenvolveu tecnologias para o mercado de pagamentos transfronteiriços, tem a proposta de oferecer um mundo sem fronteiras e permitir a experiência global nos negócios, no trabalho e no lazer, ao criar oportunidades para estabelecer relações comerciais globais, prestar serviços a diversos países, acessar investimentos e realizar sonhos, como morar e estudar no exterior.