(Year in Infrastructure 2024 da Bentley Systems) – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje novos recursos de inteligência artificial generativa para projetos de obras civis, incluindo um copiloto de projeto, otimizações de configuração de locais e produção automatizada de desenhos que levarão a novos níveis de produtividade e precisão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241009786746/pt/

O software OpenSite+ da Bentley usa IA para automatizar a anotação e a e a produção de planos para projetos de instalações civis. (Foto: Bentley Systems)

Com base no sucesso da aplicação de gêmeos digitais baseados em IAàmanutenção de ativos para detectar e avaliar problemas antes que ocorram falhas, a Bentley está trazendo a inteligência artificial para a fase de projeto do ciclo de vida da infraestrutura para automatizar tarefas repetitivas, como a produção de desenhos, para que os engenheiros possam se concentrar em atividades de maior valor.

IA em ação: apresentação do OpenSite+

O OpenSite+ da Bentley é o primeiro aplicativo de engenharia a aproveitar a inteligência artificial generativa para o projeto de obras civis. Ele ajuda os engenheiros a projetar rapidamente locais residenciais, comerciais e industriais com ferramentas de inteligência artificial, aumentando significativamente a produtividade e a precisão.

Como um produto gêmeo digital nativo, desenvolvido com a Plataforma iTwin da Bentley, o OpenSite+ oferece eficiências orientadas por IA e projetos de melhor qualidade com:

A experiência de projeto aprimorada com o copiloto: os usuários podem criar, revisar e usar rapidamente a documentação de requisitos e os modelos de localização em 3D por meio de interações de linguagem natural, para fazer alterações automáticas no projeto com precisão e facilidade em tempo real.

Otimização de layout: Os usuários podem aumentar a eficiência, reduzir erros e refazer projetos de obras em minutos com a otimização de terraplenagem com um clique. O agente de layout de projeto com IA da Bentley pode avaliar milhares de opções de modelos e sugerir projetos alternativos em tempo real, ajudando os usuários a tomar melhores decisões mais rapidamente, economizando tempo e dinheiro.

Produção automatizada de desenhos: os usuários economizam tempo nas tarefas diárias de desenho, acelerando em dez vezes a produção de desenhos e melhorando a precisão do desenho com anotações, rótulos e inserção de folhas aprimorados pela inteligência artificial que posiciona automaticamente rótulos e dimensões de acordo com padrões organizacionais otimizados para legibilidade e estética.

Ferramentas inteligentes de projeto: os usuários podem criar e revisar projetos usando objetos inteligentes e editáveis, como blocos de construção, layouts de estacionamento, calçadas, pavimentos e lagos para concluir projetos em uma fração do tempo em comparação com o software CAD tradicional.

Com o OpenSite+, os usuários mantêm o controle sobre seus próprios dados, mesmo durante o treinamento de IA, criando uma base para orientar de forma responsável o desenvolvimento de modelos de IA.

“Ao aproveitar os dados anteriores para otimizar o trabalho futuro, a IA generativa revolucionará o projeto de infraestrutura, melhorando a produtividade e a precisão do engenheiro sem sacrificar a qualidade”, disse Mike Campbell, Diretor de Produtos da Bentley Systems. “O OpenSite+ é apenas o primeiro exemplo de como a Bentley está aplicando a inteligência artificial generativa para beneficiar o design de infraestrutura e a entrega de projetos.”

Joe Viscuso, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Crescimento Estratégico da Pennoni, comentou: “O OpenSite+ é um divisor de águas. Ao combinar o projeto e as tarefas de rotina em uma plataforma poderosa, ele elimina a necessidade de mudar de um programa para outro. Ele simplifica nosso fluxo de trabalho, automatiza tarefas repetitivas e garante a precisãoàmedida que fazemos alterações em tempo real. Isso significa uma conclusão mais rápida do projeto com resultados superiores, o que ajuda a Pennoni a permanecer na vanguarda da tecnologia e da inovação”.

O OpenSite+ é o primeiro aplicativo aberto da Bentley de uma nova geração a ser executado no desktop para uma capacidade de resposta ideal, ao mesmo tempo em que oferece os benefícios dos aplicativos baseados em nuvem, como atualizações automáticas e a disponibilidade de vários sistemas operacionais. A arquitetura nativa do iTwin permite uma colaboração perfeita e fluxos de trabalho centrados em dados. Os dados são armazenados diretamente em um gêmeo digital, que, por sua vez, pode incluir dados de outras fontes para fornecer um contexto completo para o trabalho de projeto.

Disponibilidade

Empresas norte-americanas de engenharia de obras civis podem solicitar acesso antecipado.

###

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq BSY) é uma Empresa de Software de Engenharia de Infraestrutura. Fornecemos software inovador para promover a infraestrutura mundial, sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor, são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e esgoto, obras e concessionárias públicas, edifícios, campi e instalações industriais. Nossa oferta, baseada na plataforma gêmea digital iTwin para infraestrutura, inclui os aplicativos MicroStation e Bentley Open para modelagem e simulação, o software Seequent para profissionais geoespaciais e o Bentley Infrastructure Cloud com o ProjectWise para entrega de projetos, o SYNCHRO para gestão de construção e o AssetWise para operações de ativos. Os 5.200 colegas da Bentley Systems geram receitas anuais de mais de 1 bilhão de dólares em 194 países.

© 2024 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, Bentley Open, Itwin e OpenSite+ são marcas registradas ou não, marcas de serviço da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias diretas ou indiretas.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241009786746/pt/

Pera obter mais informações, entre em contato:

Imprensa da Bentley: Chris Phillips, PR@news.bentley.com

Investidores da Bentley: Eric Boyer, ir@bentley.com