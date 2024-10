Publicação aponta dados de indicadores industriais

Segundo os dados apresentados no relatório Indicadores Industriais, publicado no site do Portal da Indústria, a atividade industrial brasileira manteve-se estável em agosto de 2024. O estudo apontou que os indicadores como o faturamento real, o número de horas trabalhadas na produção e o nível de utilização da capacidade instalada da indústria de transformação não registraram grandes oscilações em comparação ao mês de julho de 2024.

Conforme informado na publicação, os dados relacionados ao mercado de trabalho na indústria continuam a apresentar crescimento. O emprego no setor industrial registrou alta de 0,4% em agosto de 2024, marcando o 11º mês consecutivo sem variação negativa. Na comparação com o mesmo período de 2023, o crescimento acumulado foi de 3,1%, o que demonstra um aquecimento contínuo do mercado de trabalho. Além disso, a massa salarial real avançou 1,5% no mês de agosto, reforçando a recuperação do poder aquisitivo dos trabalhadores.

O relatório aponta que, entre janeiro e agosto de 2024, houve crescimento em todos os principais indicadores industriais em relação ao mesmo período de 2023. O faturamento real da indústria, por exemplo, apresentou alta de 3,7% no acumulado do ano, refletindo a resiliência do setor. Na comparação mensal, entre julho e agosto de 2024, o estudo mostra que o faturamento registrou um crescimento leve de 0,7%, mantendo a trajetória de estabilidade já observada nos meses anteriores.

A utilização da capacidade instalada (UCI) da indústria de transformação permaneceu estável em agosto de 2024, com 79,3%. Esse dado, conforme a análise da CNI, está praticamente inalterado em relação a julho, mas, comparando com agosto de 2023, houve uma elevação de 0,7 pontos percentuais. Esse aumento demonstra uma leve recuperação no uso da infraestrutura industrial, mesmo que de forma modesta.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquias Trans Obra, afirmou que a indústria da construção no Brasil tem mostrado uma trajetória de estabilidade, conforme os últimos dados do relatório Indicadores Industriais. José Antônio continuou dizendo que essa estabilidade, principalmente no faturamento real e na utilização da capacidade instalada, indica que o setor está se consolidando em um patamar de operação consistente, mesmo diante de desafios econômicos. “É importante observar que os indicadores relacionados ao mercado de trabalho, como o aumento do emprego e da massa salarial, trazem uma visão mais otimista, demonstrando que o setor está, de fato, criando oportunidades e aquecendo a economia”.

Em relação ao rendimento médio real dos trabalhadores, o documento revela que houve um avanço de 1,1% na comparação mensal entre julho e agosto de 2024. Entretanto, na comparação com agosto de 2023, o rendimento médio apresentou uma queda de 1,3%. Mesmo assim, segundo o relatório, o acumulado de janeiro a agosto de 2024 mostra uma recuperação de 1,4%, o que indica uma melhora no cenário geral de remuneração dentro do setor industrial.

Perguntado sobre os dados divulgados, José Antônio afirmou que a estabilidade nas horas trabalhadas e na capacidade instalada sugere que as empresas estão utilizando suas infraestruturas de forma mais eficiente, o que é um sinal positivo para o médio prazo. “Caso haja estabilidade no ambiente macroeconômico e incentivos governamentais, a indústria da construção poderá desempenhar um papel crucial na retomada do crescimento econômico, principalmente em projetos de infraestrutura que são essenciais para o desenvolvimento do país”.

