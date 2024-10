Estudo aponta dados de confiança do empresário industrial

Segundo os dados apresentados pelo Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), o setor industrial brasileiro mostrou sinais de recuperação em setembro de 2024. O relatório divulgado no Portal da Indústria destaca que 26 dos 29 setores avaliados registraram níveis de confiança superiores a 50 pontos, indicando uma percepção positiva do empresariado. A confiança cresceu na indústria da região Sul, que voltou a registrar indicadores positivos pela primeira vez desde abril deste ano.

Conforme informado na publicação, o avanço da confiança foi observado em empresas de todos os portes, com destaque para as médias e grandes empresas, que registraram aumentos de 1,7 pontos em relação ao mês anterior. O estudo também apontou que pequenas empresas mostraram uma melhora mais moderada, com um crescimento de 0,9 ponto. No total, o ICEI das pequenas empresas atingiu 52 pontos, enquanto o das médias e grandes chegou a 53,6 e 54,8 pontos, respectivamente.

O relatório aponta dados que indicam uma melhora nas diferentes regiões do país. O Sul foi a região com maior crescimento de confiança, subindo 2,3 pontos e atingindo 52,4 pontos. O Nordeste e o Norte seguiram de perto, com avanços de 2,2 e 1,6 pontos, respectivamente. As regiões Sudeste e Centro-Oeste também apresentaram crescimento, mas de forma mais moderada, com aumentos de 1,3 e 0,7 pontos.

O relatório revela que os setores de manutenção e reparação, máquinas e materiais elétricos, e bebidas lideram com os maiores índices de confiança, superando 56 pontos. No entanto, nem todos os setores acompanharam essa tendência. O documento divulgado aponta que setores como madeira e produtos de borracha apresentaram níveis de confiança abaixo dos 50 pontos, indicando uma falta de otimismo para o futuro.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquia Trans Obra, afirmou que a visão para o futuro do setor da construção no Brasil é otimista, especialmente com o avanço de obras de infraestrutura e um cenário econômico que parece estar se estabilizando. José Antônio disse que o aumento da confiança nas médias e grandes empresas do setor pode indicar um fortalecimento das atividades industriais ligadas à construção civil, impulsionando investimentos e projetos de maior envergadura. “Com a continuidade desse ritmo de recuperação, o setor da construção pode apresentar uma maior participação no crescimento econômico do país nos próximos meses. Além disso, o segmento de franquias de locação de máquinas e equipamentos para construção civil pode ser beneficiado com um movimento de crescimento do setor industrial, por causa do potencial que o modelo de locação de equipamentos oferece na redução de custos operacionais”.

Ainda sobre o relatório, nota-se que o levantamento também trouxe uma análise mais detalhada sobre os diferentes segmentos da indústria da construção. Apesar de a confiança no setor de obras de infraestrutura ter subido 4,1 pontos, alcançando 55,1, o setor de serviços especializados para a construção registrou um retrocesso, caindo para 49,9 pontos.

