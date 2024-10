No dia 28 de setembro, a A & B Incorporações celebrou a entrega oficial do Origem Fortim, construção que se destaca pela localização à beira-mar do Litoral Leste cearense. O evento aconteceu no próprio empreendimento, em Fortim, a 130 Km de Fortaleza. A cerimônia atraiu a atenção dos 200 convidados e as chaves de cada unidade foram entregues aos proprietários.

A entrada do evento aconteceu, exclusivamente, pela alameda central, com o paisagismo que remete à beleza natural da região. Os convidados foram recebidos com drinque de boas-vindas e foram acompanhados até a Casa Modelo pelo saxofonista Edy Félix. Após a recepção, os investidores foram levados até a Área de Lazer, onde o buffet do chef Rafa Sudatti os aguardava.

O presidente da A & B Incorporações, Aristarco Sobreira, falou da grande felicidade de criar arte em meio à natureza. “Ver o Origem Fortim pronto é um sonho realizado, pensado em cada detalhe com carinho e dedicação. Os proprietários poderão desfrutar de um espaço que é verdadeiramente sustentável e respeita a beleza da natureza local”, comentou.

O chef francês Emmanuel Ruz, premiado com uma estrela Michelin, assinou a experiência gastronômica do jantar, com sua culinária que mistura o Ceará com o toque francês, complementada pelo som do músico Davi Cartaxo e do DJ Rômulo Bravo.



Origem Fortim

Após três anos de expectativas e trabalho árduo, o Origem Fortim, premiado como Projeto Arquitetônico do Ano no 20º Prêmio da Construção 2023 do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon), foi entregue aos novos proprietários.

O projeto “Moradia de Design” foi idealizado com a intenção de criar uma harmonia equilibrada entre sofisticação e natureza. O arquiteto francês Greg Bousquet, um dos fundadores da Architects Office e formado pela École de Paris, foi o responsável pela concepção do projeto.

Também estiveram à frente do desenvolvimento do espaço o especialista em iluminação Carlos Fortes, a paisagista Renata Tilli, que traz um olhar cuidadoso para o ambiente, e a designer de interiores Brenda Rolim, cujos trabalhos estabelecem laços afetivos com o local.

