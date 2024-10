Hoje, a Miro® está lançando o Espaço para inovação, uma plataforma alimentada por IA que oferece uma solução flexível para equipes passarem da ideia ao resultado mais rapidamente. O Espaço para inovação da Miro preenche uma necessidade fundamental: uma solução de ponta a ponta que facilita todo o processo de inovação, desde a descoberta (brainstorming e pesquisa) até a definição (roteiro e prototipagem) e a entrega (execução). O Espaço para inovação é o lançamento de produto mais significativo da empresa desde 2012.

Enquanto outros aplicativos de produtividade priorizam uma abordagem que preconiza o documento ou a tarefa, a Miro continua comprometida com uma abordagem que preconiza a tela. A tela é única porque é um ambiente inclusivo e colaborativo que suporta transições perfeitas entre trabalho não estruturado (como ideação) e trabalho estruturado (como diagramação, documentação, controle de tarefas e prototipagem). Ele também pode suportar vários formatos de mídia - de texto a imagem, de vídeo a áudio - e qualquer tipo de arquivo, inclusive os dos pacotes de produtividade mais populares.

"Um desafio comum entre a maioria das organizações é que o trabalho acontece em muitas ferramentas, há lacunas na comunicação que levam a muitos loops desnecessários e há um tempo de atraso significativo na tomada de decisões. Todos esses são pontos de atrito na colaboração que, em última análise, prejudicam o potencial e a velocidade de inovação de uma equipe", disse Andrey Khusid, cofundadora e CEO da Miro. "O Espaço para inovação é a primeira plataforma projetada especificamente para ajudar as equipes a navegar rapidamente pelas reviravoltas entre as fases do processo e abraçar a criatividade como uma parte necessária e valiosa da inovação."

“Nos últimos 13 anos, inovamos e lideramos o mercado, desde a introdução de uma solução de quadro branco digital até o estabelecimento da categoria de colaboração visual e, agora, o Espaço para inovação. Durante todo esse tempo, mantivemo-nos fiéisànossa crença fundamental de que a tela é a rainha. Isso porque a tela oferece às equipes um espaço infinito e flexível para inovar sem restrições”, disse Jeff Chow, CPTO da Miro. “Uma abordagem que prioriza a tela conecta as equipes e seu trabalho em todos os formatos, incluindo mensagens, acompanhamento de tarefas, documentação, reuniões virtuais e recuperação de dados. É um espaço para passar facilmente de um conjunto de ideias para um resultado concreto. A Miro é onde o trabalho é feito, em vez de se concentrar apenas no progresso do trabalho.”

A Red Hat, cliente da Miro, tem uma parceria com a empresa desde 2020. “Os novos e inovadores recursos de IA da Miro aumentarão a produtividade e acelerarão a transformação de ideias em resultados acionáveis em todo o nosso processo, desde a descoberta até a entrega. Com os recursos do Espaço para inovação, poderemos revelar novas oportunidades e criar experiências mais envolventes, além de interações de alto nível com nossos clientes e equipes em várias organizações”, disse Jan Mark Holzer, engenheiro sênior da Red Hat.

O Espaço para inovação redefine o processo de inovação, orientando as equipes a:

Inovar mais rápido : a Miro suporta transições de trabalho não estruturado para formatos mais estruturados, ajudando as equipes a se moverem de forma contínua e iterativa entre as fases de descoberta, definição e entrega. A IA acelera essas transições, integrando-se aos fluxos de trabalho das equipes para que o tempo para transformar ideias em resultados tangíveis seja reduzido. Os novos recursos incluem: Recursos básicos para trabalho estruturado em documentos e tabelas IA no fluxo de trabalho com Sidekicks com tecnologia de IA e novos modelos inteligentes Um hub centralizado que conecta todas as tarefas e ativos importantes de um projeto, incluindo documentos de terceiros do Microsoft 365 e do Google Workspace, para conhecimento compartilhado e definição de contexto com o Spaces Prototipagem com tecnologia de IA para ajudar equipes a comunicar ideias visualmente e validar com feedback do cliente

Imagine o seguinte: sua equipe de pesquisa pega insights não estruturados (de notas adesivas, textos, documentos, diagramas e outros) salvos no quadro e os transforma em um resumo estruturado do produto em questão de momentos, em vez de dias. Seu gerente de produto usa esse resumo para criar protótipos editáveis e conceitos de design usando novos recursos no Espaço para inovação.

Inove do seu jeito : o Espaço para inovação pode ser moldado e adaptado para se adequaràpilha de tecnologia atual de qualquer organização e suas formas de trabalho. O Espaço para inovação da Miro inclui mais de 150 integrações com aplicativos populares de local de trabalho, incluindo: Microsoft Copilot Adobe Express Glean

Novos recursos para fluxos de trabalho compostos ajudam a criar experiências profundas orientadas por fluxos de trabalho na tela, incluindo

? Canvas SDK

? Widgets personalizáveis

? Atalhos de ações de IA

Imagine o seguinte: o Agile coach da sua equipe personaliza o widget de contador da Miro para resumir rapidamente a capacidade da equipe durante o planejamento do sprint. Seu gerente de produto pode criar um atalho de ação de IA personalizado para acionar a transformação de perguntas de pesquisa do usuário em um script de entrevista completo com um único clique: sem precisar saber programar.

Inovar juntos : o Espaço para inovação reúne as equipes em um espaço central para aumentar a interação e o engajamento, conectar os pontos entre as atividades assíncronas e síncronas e tomar decisões mais rapidamente. Os novos recursos incluem: Widgets inteligentes para tornar o trabalho em equipe mais interativo e envolvente Catch-up e videochamadas diretamente na tela para otimizar a comunicação síncrona e assíncrona

Imagine o seguinte: seu gerente de programa acabou de voltar de férias e precisa se atualizar rapidamente. O recurso Catch-up da Miro fornece resumos visuais, baseados em IA, de tudo o que aconteceu na tela desde que ele saiu. Se o gerente de programa tiver dúvidas, ele poderá iniciar rapidamente uma videochamada diretamente da tela para obter a clareza necessária para manter o projeto em andamento.

Inovar com segurança: a segurança continua sendo uma prioridade máxima no Espaço para inovação da Miro. Os clientes podem contar com as práticas recomendadas do setor da Miro para proteger o conteúdo de inovação na tela, e podem aprimorá-lo ainda mais com Miro Enterprise Guard, que identifica, classifica e protege automaticamente o conteúdo sensível e confidencial na Miro. O Espaço para inovação inclui agora descoberta de dados incorporada, descoberta de dados do Jira e de blocos de código, descoberta de palavras-chave de clientes e detecção de IP, além de descoberta de dados de OCR.

Imagine isto: a liderança de produtos está construindo a estratégia e o roteiro do produto para o próximo ano e é essencial que essas informações confidenciais não sejam compartilhadas com os clientes até que sejam finalizadas. Com a Miro Enterprise Guard, você pode importar as classificações de sensibilidade da sua organização para garantir a padronização em seus processos de segurança de dados e garantir que o quadro do roteiro seja classificado com precisão, com as proteções apropriadas em vigor.

Você pode começar a usar o Espaço para inovação da Miro hoje mesmo acessando:http://miro.com/innovation-workspace

Saiba mais sobre aplicações práticas para acelerar a inovação, participando do Canvas '24 hoje. É o maior evento do ano da Miro, onde inovadores se reunirão para buscar inspiração e obter um plano claro para construir com propósito e rapidez.

Sobre a Miro

A Miro é o espaço de trabalho para inovação que permite às equipes de qualquer porte criarem a próxima grande descoberta. A tela infinita da plataforma permite às equipes passarem rapidamente da ideia ao resultado. A Miro tem sede em São Francisco e Amsterdã e atende a mais de 80 milhões de usuários no mundo todo. A Miro foi fundada em 2011 e atualmente tem mais de 1.800 funcionários em 12 hubs ao redor do mundo. Para saber mais, acesse https://miro.com.

Miro e o logotipo da Miro são marcas comerciais ou marcas registradas da RealtimeBoard, Inc., nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

