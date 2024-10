Fornecedores de infraestrutura rodoviária são premiados

A EcoRodovias entregou no último dia 3/10, o “Prêmio Reconhece” que seleciona, entre cerca de 100 fornecedores estratégicos da empresa, os melhores em 13 categorias, considerando qualidade, aspectos socioambientais e SSMA (Segurança, Saúde e Meio Ambiente). Ao todo, foram premiadas 13 empresas em diferentes categorias que atendem desde obras e operação em rodovias até gerenciamento de projetos e transporte de pessoas e valores. A companhia considera estratégico para os negócios fazer a gestão de seus fornecedores estratégicos avaliando aspectos de Qualidade, Saúde e Segurança, Documentação, Inovação e também ESG, o que inclui não apenas a seleção, mas também desenvolver as empresas nesse tema por meio de treinamentos que integram um amplo programa de incentivos. “O Brasil vive um momento positivo para o setor de concessões rodoviárias com o avanço em leilões e aumento dos investimentos. Esse cenário abre oportunidades para a EcoRodovias e os fornecedores de toda a cadeia que envolve nosso setor fazerem a diferença na modernização da infraestrutura país, mas sem abrir mão da sustentabilidade”, comenta Marcello Guidotti, CEO da EcoRodovias.

Essa foi a 3ª edição do Prêmio que fez uma seleção entre mais de 100 fornecedores. Durante o evento, a companhia apresentou como novidade a introdução de uma avaliação de fornecedores especificamente voltada ao ESG, o que, segundo a EcoRodovias, ajudará a impulsionar projetos sociais, ambientais e de governança, incluindo iniciativas de redução de emissões de gases de efeito estufa. “Trabalhar o ESG em conjunto com os fornecedores traz benefícios para as empresas, como a redução de riscos operacionais e a melhoria na reputação. Além disso, fortalecemos a cultura da sustentabilidade em toda a cadeia de fornecimento, criando oportunidades entre os negócios”, explica Monica Jaén, Diretora de Sustentabilidade. Este ano, a EcoRodovias lançou sua Agenda ESG 2030 que, entre diversas metas, está contemplado o tema “compras sustentáveis” com previsão de avaliar 95% de seus fornecedores estratégicos e críticos, um estímulo que contribui para o setor como um todo, à medida que aprimora a cadeia que atende empresas de infraestrutura rodoviária.

Participaram do evento, ainda, a Diretora de Finanças Corporativas da EcoRodovias, Andrea Fernandes; o Diretor de Engenharia, Filippo Chiariello; o Diretor e o gerente de Suprimentos, Alexander Kuhlmann e Hilson Costa, respectivamente, além do Gerente de Sustentabilidade, Moisés Basílio, e da Especialista ESG, Marcela Laires, demonstrando a relevância do tema para a companhia. “Ao longo das edições, tivemos a oportunidade de nos aproximar ainda mais dos parceiros estratégicos. Apesar de ainda jovem, a iniciativa tem evoluído desde a primeira edição, quando avaliamos pouco mais de 50 fornecedores e, neste ano, estamos avaliando em torno de 100 parceiros. No próximo ciclo, devemos contar com a participação de 125 fornecedores estratégicos”, conta Hilson. Confira abaixo as categorias e respectivos fornecedores premiados.

PRÊMIO RECONHECE ECORODOVIAS

Monitoramento e Inspeção: BELTRAME ENGENHARIA S/S LTDA. Automação: MARSAO AUTOMAÇÃO RODOVIÁRIA EIRELI. Gerenciamento: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. Fornecimento de Ligante Asfáltico: CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO. Operação Logística e Portuária: EBCO SYSTEMS LTDA. Transporte de Valores: BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. Transporte de Colaboradores: VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. Frotas: SEICO SERVIÇO INTERNACIONAL DE COMÉRCIO LTDA. Sinalização e Dispositivo de Segurança: LISY SOLUÇÕES EM METALURGIA LTDA. Conservação Rodoviária: ANA PAULA COSTA BARCELOS EIRELI. Transporte de Cargas: UNIMODAL TRANSPORTES E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA. Obras: CONSTRUTORA ÁPIA S.A. Pavimentação: SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Nas Vias da Sustentabilidade, Agenda ESG 2030

Investir na infraestrutura rodoviária do país e gerar impactos socioeconômicos de forma sustentável é parte da estratégia de negócios e da cultura da EcoRodovias. Aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG) são pilares considerados em todos os projetos e ações internas e externas da empresa. A companhia mantém metas para alcançar elevados patamares de segurança viária, segurança do trabalho, diversidade, equidade e inclusão, além de reduções nas emissões de CO2. A atuação com ética e transparência é resultado de treinamentos e de processos rigorosos de governança e compliance. Listada no Novo Mercado da B3, a EcoRodovias integra importantes carteiras e índices relacionados a práticas ambientais, sociais e de governança e possui diversas certificações internacionais, incluindo a ISO 37001 de combate ao suborno.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias administra 11 concessões de rodovias que somam 4,7 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A companhia está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, a EcoRodovias mantém metas para alcançar novos patamares em reduções nas emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, a empresa integra importantes carteiras da B3 relacionadas a práticas ESG, tais como índices de Sustentabilidade, Diversidade e Governança.

