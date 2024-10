Os provedores de serviços de comunicação (CSPs) na Argentina fazem a portabilidade de cerca de 9.000 números de telefone todos os dias. Um novo acordo com o Comitê de Portabilidade de Números da Argentina permite que qualquer empresa que faça negócios no país acesse informações de portabilidade para mitigar fraudes, avaliar riscos, sinalizar riscos de lavagem de dinheiro e otimizar processos de negócios.

Os números de telefone celular são agora a principal maneira pela qual mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo são identificadas ao comprar e vender on-line, abrir contas, verificar sua idade e se autenticar em centros de contato. Os fraudadores estão cada vez mais aproveitando essa preferência sequestrando números de telefone para se passar por pessoas e assumir suas contas financeiras e fazer compras em seu nome.

Quando bancos, varejistas, seguradoras, centros de contato e outras empresas têm acesso a informações de portabilidade de números de telefone continuamente atualizadas, eles podem determinar rapidamente se um número foi portado recentemente. Se foi, eles podem solicitar mais informações dessa pessoa para verificar se é um cliente legítimo ou um fraudador. Essas salvaguardas também podem ser aplicadas a processos como avaliação de risco para novos clientes.

"Pela primeira vez, qualquer empresa terá acesso a dados de portabilidade argentinos precisos e continuamente atualizados de uma fonte confiável e autorizada", declarou Peter Ford, vice-presidente executivo da iconectiv. "A portabilidade de dados beneficia todas as partes de uma organização ao fornecer os insights necessários para impedir fraudes de forma proativa, proteger clientes e a reputação da marca, maximizar a eficiência operacional e garantir a conformidade regulatória."

Desde 2012, essas informações de portabilidade estão disponíveis exclusivamente para CSPs para dar suporte a processos comerciais como roteamento, classificação, roaming, faturamento, manutenção de rede e relatórios regulatórios. Sob o novo acordo com o Comitê de Portabilidade Numérica, qualquer empresa que faça negócios na Argentina pode acessar esses dados de portabilidade autorizados. As empresas aprovadas podem usar essas informações para:

Fornecer aos seus centros de contato e outros departamentos informações autorizadas e continuamente atualizadas para ajudar a mitigar fraudes como roubo de identidade e aquisições de contas, avaliar riscos para novos clientes e impedir a lavagem de dinheiro.

Aumentar a satisfação do cliente e a reputação da marca bloqueando proativamente as aquisições de contas e outras fraudes.

Minimizar as despesas relacionadas a fraudes, como lidar e investigar preocupações dos clientes sobre atividades suspeitas.

Em 2011, a subsidiária da iconectiv Administradora de la Portabilidad Argentina S.A. (APA) foi selecionada para administrar e verificar a portabilidade de números de celular na Argentina. Em 2022, o contrato foi expandido para incluir a portabilidade de números fixos.

Para mais informações, visite: https://www.iconectiv.com/fraud-prevention

