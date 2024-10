E-commerce: datas comemorativas exigem planejamento

Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães, verão, inverno. As datas comemorativas e estações impactam diretamente o e-commerce, setor que movimentou R$ 196,1 bilhões em 2023, segundo o Observatório do Comércio Eletrônico Nacional.

Como explica Bruno Darolt, CEO da BD Consultoria, agência especializada em estratégias de performance para marketplaces, as tendências de comportamento do consumidor ligadas a datas e ao clima são chamadas de sazonalidade. É o caso, por exemplo, de um e-commerce de brinquedos que registra aumento nas vendas com a proximidade do Dia das Crianças ou uma loja de roupas que vê a demanda por agasalhos crescer no inverno.

Darolt reforça que os negócios precisam estar atentos à sazonalidade e planejar lançamentos, promoções e outras estratégias com antecedência.



“A visão do empreendedor frente às datas deve ser com cabeça e olhos bem abertos. Vale reforçar que as negociações de produtos devem anteceder a data sazonal. Na primavera, por exemplo, o correto é já pensar e estudar produtos do verão”, esclarece.

Da mesma forma, Darolt explica que o ideal é, na virada do primeiro semestre, elaborar o planejamento do fim de ano, de modo a ter tempo de executar todas as ações com calma e se destacar em relação às outras empresas que atuam no e-commerce.

“Recomendamos que faça um planejamento por trimestre das oportunidades sazonais, além de ter em vista que, quanto mais próximo a sazonalidade, maior o risco. É importante que o empreendedor esteja nutrido de dados para a tomada de decisões. No online, não existe espaço para o achismo”, afirma.

Entre as etapas necessárias para garantir vendas bem-sucedidas em uma data comemorativa ou estação, estão a pesquisa de preço (para constatar se o valor cobrado está dentro da expectativa e do poder aquisitivo do público-alvo), aquisição de estoque e ações de marketing (como e por quais meios os produtos serão divulgados), acrescenta o especialista.

Darolt explica que existem soluções tecnológicas que ajudam o empreendedor nesse tipo de planejamento. Ele cita como exemplo a BD Analytics, desenvolvida pela empresa na qual atua como CEO.

“Por meio da BD Analytics, além de ter consultores para auxiliar nesse processo, entregamos ferramentas para estudo do mercado antes de efetivar a compra dos produtos. Recomendamos que o produto esteja cadastrado no mínimo 40 a 45 dias antes da data para que a plataforma ranqueie o produto e o empresário consiga estar nas primeiras posições e aproveitar as vendas geradas pela sazonalidade”, esclarece.