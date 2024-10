Especialista explica como funcionam funerárias premium

Dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que o grupo dos 1% mais ricos do Brasil tem um rendimento médio mensal 39,2 vezes maior que os 40% com os menores rendimentos.

De acordo com o estudo, o rendimento médio mensal real domiciliar per capita - que consiste na renda média de uma residência dividida por seus moradores - do 1% mais rico foi de R$ 20.664 em 2023.

Para Vinicius Chaves de Mello, diretor executivo do Grupo Riopae - empreendimento com mais de 57 anos no segmento do luto, responsável pelo Crematório Metropolitano São João Batista, localizado em São João de Meriti (RJ) -, o alto índice desse grupo, em específico, tem impulsionado o mercado de luxo no Brasil.

Como resultado, segundo Mello, nos últimos anos também foi possível observar o aumento no interesse pelos chamados “funerais premium” entre a classe média alta e alta. “As funerárias premium emergem como um segmento inovador, oferecendo um conjunto de serviços e facilidades que transformam a experiência do luto e redefinem o padrão de cuidado e respeito”, afirma.

Para ele, o crescimento pode ser atribuído a uma série de fatores, como o aumento da renda, a mudança nas expectativas sociais e a influência das tendências globais. “As famílias brasileiras estão cada vez mais dispostas a investir em serviços que ofereçam um suporte mais completo e humanizado durante o luto”.

O especialista explica que as chamadas “funerárias premium” são empresas especializadas em fornecer serviços fúnebres de alto padrão, combinando personalização e suporte emocional. “Essas empresas visam oferecer uma experiência diferenciada, atendendo a um público que busca um serviço mais personalizado e uma abordagem mais sofisticada ao luto”, esclarece.

De acordo com Mello, a ideia central por trás das funerárias premium é transformar um momento de tristeza em uma ocasião de celebração da vida por meio de serviços personalizados. “Elas [funerárias premium] buscam manter um padrão de excelência na execução dos serviços a fim de atender às necessidades emocionais e culturais dos clientes de forma mais sensível e atenciosa”.

O diretor executivo do Grupo Riopae lista os principais serviços oferecidos pelas funerárias premium nos tópicos a seguir:

Personalização - É possível contar com consultores especializados para ajudar na elaboração de cerimônias que reflitam a personalidade e os valores do falecido;

Experiência e ambiente exclusivo - Os ambientes são projetados para proporcionar conforto e tranquilidade, com áreas de recepção para transmitir paz e serenidade;

Serviços de concierge - Podem incluir assistência completa com necessidades logísticas e administrativas, como coordenação de detalhes burocráticos, registros e documentos legais;

Assistência emocional e psicológica - Suporte psicológico e aconselhamento com psicólogos e terapeutas especializados em luto;

Tecnologia - Pode incluir opções de transmissão ao vivo das cerimônias, criação de memoriais virtuais e vídeos tributo;

Serviços de repatriamento internacional - Apoio com todo o processo, que pode ser complexo e envolver várias etapas burocráticas.

Funerárias premium ganham espaço no mercado brasileiro

Na visão de Mello, a ascensão das funerárias premium no Brasil é um reflexo de uma sociedade que, cada vez mais, valoriza a personalização e a qualidade em todos os aspectos da vida - inclusive na gestão do luto. “A presença dessas empresas no mercado brasileiro é uma tendência crescente que merece atenção e análise, pois oferece insights sobre mudanças culturais e econômicas no nosso país”.

Ele ressalta que, historicamente, o setor funerário no Brasil era dominado por um modelo tradicional e, muitas vezes, padronizado, que focava mais na solução do que na experiência do cliente. “No entanto, a crescente demanda por serviços personalizados e de alto padrão tem impulsionado a entrada de funerárias premium que se destacam pela atenção aos detalhes e pela capacidade de proporcionar um atendimento diferenciado”.

Na visão do especialista, a presença das funerárias premium no Brasil vem contribuindo para a transformação da percepção social sobre os serviços funerários. Isso porque, tradicionalmente, o setor era visto como algo apenas necessário e utilitário.

“Com a introdução de serviços premium o funeral é, cada vez mais, visto como uma oportunidade para homenagear e celebrar a vida do falecido de forma única e memorável. Essa mudança de perspectiva reflete um desejo mais amplo de reconhecer e valorizar a individualidade e os momentos significativos da vida”, considera.

Para Mello, a expansão das funerárias premium também está alinhada com o crescimento do mercado de luxo no Brasil. “À medida que a economia brasileira se desenvolve e a classe média alta se expande, há uma maior demanda por produtos e serviços considerados de alta qualidade”, afirma. “As funerárias premium se inserem nesse contexto, oferecendo uma experiência que atende às expectativas de um público exigente”, complementa.

Para concluir, o diretor executivo do Grupo Riopae pontua que a entrada de funerárias premium no mercado tem gerado uma “competição saudável ”, que impulsiona a inovação e eleva o padrão dos serviços oferecidos. “Empresas tradicionais são desafiadas a melhorarem a sua oferta e a incorporar novas práticas para se manterem relevantes. Esse movimento cria um ambiente mais dinâmico e centrado no cliente, beneficiando toda a indústria”, finaliza.

