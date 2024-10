Especialista explica tendências de contabilidade para 2025

Uma publicação recente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo (Sindcont-SP), realizada com base em informações do Jornal Contábil, revelou quais são as principais tendências do mercado de contabilidade observadas para 2025. “Automação e IA (Inteligência Artificial)” ocupam o primeiro lugar do ranking.

De forma síncrona, uma pesquisa recente, compartilhada pelo Data Center Dynamics, indicou que as soluções relacionadas à IA estão entre as tendências do chamado “novo mercado”.

Para Alan Basso, CEO da Contajá Contabilidade Online - startup que atua com solução contábil, tecnologia e otimização de processos -, o mercado contábil está em plena transformação, impulsionado por avanços tecnológicos que estão redefinindo a forma como os serviços são prestados.

“A contabilidade digital e a automação de processos têm sido as tendências mais influentes, permitindo que as empresas aumentem sua eficiência operacional, reduzam erros manuais e ganhem tempo”, comenta.

Além disso, prossegue Basso, a demanda por serviços de consultoria estratégica está crescendo, com os contadores se tornando parceiros no processo de tomada de decisão dos clientes.

“Esse cenário competitivo está pressionando as empresas de contabilidade a se diferenciarem por meio de inovação tecnológica e a oferecerem serviços de maior valor agregado para ajudar na tomada de decisão estratégica das empresas”.

A seguir, o especialista explica as duas principais tendências observadas pelo segmento para o ano de 2025 e como elas podem ajudar os empresários:

Automação e IA

Tecnologias que automatizam tarefas repetitivas, como reconciliação de contas e inserção de dados, permitindo que os contadores se concentrem em análises financeiras mais estratégicas.

“Para os empresários, isso resulta em relatórios mais rápidos, precisos e com insights profundos sobre o negócio”, diz Basso.

Contabilidade em nuvem (Cloud Accounting)

Acesso em tempo real a informações financeiras, de qualquer lugar, proporcionando mais flexibilidade na gestão financeira. “Isso facilita uma tomada de decisão mais ágil e colabora para uma maior transparência e colaboração entre as equipes contábeis e os empresários”, explica o especialista.

Para ele, essas tendências não só melhoram a eficiência dos processos, mas também fortalecem o papel consultivo do contador, ajudando as empresas a navegarem melhor em um ambiente de negócios em constante mudança.

Negócios devem se atualizar



Ainda de acordo com o artigo publicado pelo Sindcont-SP, as outras quatro tendências de contabilidade para 2025 são, respectivamente: “Contabilidade verde: a sustentabilidade como diferencial competitivo”, “Blockchain: transparência e segurança em transações contábeis”, “ESG e contabilidade” e “Novos modelos de negócio: a contabilidade como serviço (CaaS)”.

“Hoje, uma contabilidade on-line deve estar completamente atualizada a essas tendências do mercado. É preciso utilizar tecnologias de automação e plataformas digitais, além de oferecer aos clientes acesso contínuo e facilitado às suas finanças, o que torna a gestão mais simples e estratégica”, afirma o CEO da Contajá.

Para mais informações, basta acessar: https://contaja.com.br/?utm_source=Dino&utm_medium=Backlink&utm_campaign=Dino&utm_term=Texto+15+-+Especialista+explica+tend%C3%AAncias+de+contabilidade+para+2025