Lifelong learning visa maior educação corporativa

À medida que o mundo dos negócios e o mercado de trabalho mudam e evoluem, novos termos vão surgindo e ganhando força. Um deles é o lifelong learning, expressão originária do inglês cuja tradução em português é “aprendizado ao longo da vida”.

Como explica matéria da Exame, trata-se de uma ideia na qual o aprendizado de uma pessoa deve ir além da educação tradicional e não se limitar a um diploma ou certificado em sua área.

Em outras palavras, o time precisa estar em constante aprendizado, atualizado com as novas tendências e tecnologias. O lifelong learning abrange cursos on-line, palestras, podcasts, treinamentos ? toda metodologia formal ou informal que permita o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos.



“Em um contexto no qual a produção e disseminação de informação é constante, estar sempre aprendendo e evoluindo é uma habilidade essencial para o profissional. As empresas precisam investir e direcionar esse aprendizado, para que ele seja construtivo, e até ajude os colaboradores a lidarem com esse fluxo constante de informação”, avalia Suzana Lordelo, co-founder e COO do Lingopass, edtech brasileira que oferece programas de idiomas personalizados para o mercado corporativo. “O aprendizado de uma língua estrangeira é um exemplo de lifelong learning, especialmente em um mundo globalizado e conectado", explica Lordelo.

“Se antes a formação do ensino superior era a ‘garantia’, hoje estar sempre aprendendo e estudando é o que determina quem vai ser um bom profissional. O conhecimento, mais do que nunca, está constantemente mudando e evoluindo e agora em uma velocidade acelerada. Cabe a nós acompanhar”, defende.

Lordelo acrescenta que as empresas e profissionais adeptos do lifelong learning conseguem garantir uma evolução constante em suas atividades e criam um ambiente de trabalho mais inovador.

Lifelong Learning Summit discutiu o tema em SP

O Lingopass foi um dos organizadores do Lifelong Learning Summit, evento realizado em 20 de setembro, no Learning Village, em São Paulo (SP), que contou, também, com as empresas HSM, SINGULARITY, Humanecer, Inovenow, ABRH SP e People Strat como parceiras e co-participadoras.



Estiveram presentes lideranças das áreas de recursos humanos, treinamento e inovação de diferentes empresas com o objetivo de explorar e vivenciar as mais recentes experiências em lifelong learning.

A programação contou com:

Abertura do Rynaldo Gama, CEO da HSM e Singularity Brazil;

Manifesto Lifelong Learning por Isabela Corrêa, Founder People da Strat e B.Nous;

Palestra “Líder e Aprendiz: habilidades para soluções que ainda não existem” com Poliana Abreu, diretora de conteúdo da HSM e head da Singularity Brazil;

Palestra “Aprendizagem Contínua na Prática: Desafios e Conquistas” com Giorgia Kasat, head de RH da Muksjo, Saturno de Souza, diretor de educação da Smart Fit, Anderson Nielson, diretor de gente e gestão da Stone com mediação de Isabela Corrêa e Karen Monterlei, founder Humanecer;

Sessões de Deep Learning com HSM, Humanecer, Lingopass e People Strat.



Lordelo conduziu, como parte do evento, a mentoria “Como criar uma cultura de aprendizagem contínua na sua empresa”, na qual compartilhou o impacto do lifelong learning no crescimento do Lingopass e no desenvolvimento educacional de milhares de alunos. Segundo ele, a mentoria contribui com o mercado ao abordar sua jornada empreendedora trazendo temas como gestão de tempo e energia, desafios do cenário start-up, desenvolvimento pessoal e de pessoas dentro do universo corporativo.

“Estou muito feliz de ter estado entre os líderes que defendem que o aprendizado contínuo é essencial para a realização e produtividade profissional dos seus times. Foram trocas e conexões muito ricas para todos os envolvidos e espero que tenha sido só o primeiro evento de muitos”, celebrou a especialista.

