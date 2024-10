Campanha nacional destaca luta contra a violência à mulher

O dia nacional da luta contra a violência à mulher, celebrado em 10 de outubro, tem suas origens em 1980, quando um grupo de mulheres se reuniu nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo para protestar contra o aumento dos crimes de gênero em todo o país. Esse ato marcou o início de uma mobilização nacional para a proteção dos direitos femininos e tornou-se um símbolo da resistência contra a violência de gênero no Brasil.

Em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, um marco na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A legislação, amplamente conhecida por 98% da população brasileira, estruturou uma rede de atendimento especializado, que oferece suporte às vítimas e mecanismos para coibir abusos.

Desafios no ambiente de trabalho

Uma pesquisa global sobre as condições de trabalho para mulheres, realizada em 2024 pela consultoria Deloitte, revelou que 49% das brasileiras estão preocupadas com a própria segurança no local de trabalho, durante o trajeto ou em viagens profissionais. Essas preocupações incluem desde assédio até agressões físicas, além do medo da perda de direitos trabalhistas.

Um dado significativo aponta que uma em cada quatro mulheres (24%) sofreu assédio durante o atendimento a clientes ou consumidores. Além disso, 13% das entrevistadas relataram ter sido assediadas por colegas de trabalho, e outras 13% afirmaram enfrentar assédio durante viagens a trabalho. O assédio sexual, em particular, foi relatado por 40% das brasileiras

Para Débora Pereira, Head de Pessoas do Grupo IAUDIT, os canais de denúncias têm um papel crucial na mudança desse cenário: "O canal de denúncias oferece uma ferramenta segura e confidencial para que as colaboradoras possam relatar situações de assédio, contribuindo para um ambiente de trabalho mais justo e igualitário."

Sobre o Grupo IAUDIT: O Grupo IAUDIT oferece auditorias, consultoria empresarial e tecnologia especialmente para background check, portal de apelação e canal de denúncias.

Website: http://www.iaudit.com.br