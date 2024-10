Magnésio contribui para a manutenção do equilíbrio

O magnésio é um dos minerais mais importantes para o corpo humano, com funções que abrangem desde o metabolismo energético até a saúde mental. Segundo o Ministério da Saúde, a deficiência desse nutriente é comum no Brasil, onde a dieta frequentemente não inclui fontes adequadas de magnésio, como verduras de folhas verdes, nozes, sementes e cereais integrais. Além disso, dados da Sociedade Brasileira de Nutrição indicam que o consumo de alimentos processados, que são pobres em magnésio, está elevado, contribuindo para a deficiência desse mineral essencial no organismo.

A suplementação com magnésio pode melhorar significativamente os sintomas de ansiedade, reduzir o estresse e até melhorar a qualidade do sono. Esses efeitos são atribuídos ao papel do magnésio no sistema nervoso central, onde ele atua regulando neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, como a serotonina.

Kennedy Lauton, nutricionista da Lauton Suplementos, explica a importância desse mineral: “O magnésio é fundamental para a saúde neuromuscular e mental. Ele ajuda na regulação de neurotransmissores que controlam o humor e a resposta ao estresse, além de atuar no relaxamento muscular, prevenindo câimbras e dores. Para quem pratica atividades físicas intensas ou lida com altos níveis de estresse, a suplementação de magnésio pode trazer grandes benefícios”.

"A Lauton Suplementos desenvolveu uma linha de magnésio com alta biodisponibilidade, projetada para otimizar a absorção e utilização do mineral pelo organismo. “Com a vida moderna cada vez mais acelerada e estressante, percebemos a necessidade de criar produtos que ajudem a suprir essa carência mineral, promovendo tanto o bem-estar físico quanto mental”, acrescenta Kennedy Lauton.

