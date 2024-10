Rio de Janeiro: 3º Happy Hour do Comex acontece no MBC 2024

A 3ª edição do Happy Hour do Comex do Rio de Janeiro acontecerá ao final do Mainô Business Conference (MBC) 2024, em 18 de outubro, no Rio Othon Palace, em Copacabana. Para participar, os interessados devem adquirir um único ingresso, para ambos os eventos.

Em maio deste ano, a empresa de software Mainô realizou o 1º Happy Hour do Comex do Rio de Janeiro em parceria com o Sindicato de Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio de Janeiro (SINDAERJ). O encontro reuniu mais de 150 pessoas.

Já na segunda edição, com o apoio do movimento Rio Comex, o HH do Comex do Rio foi local de encontro para 274 profissionais. Na próxima edição, sediada pelo MBC 2024, o encontro também será organizado em parceria com o Rio Comex.

O Happy Hour do Comex é um encontro idealizado para fortalecer conexões entre profissionais, empresários e entusiastas do comércio exterior. O evento oferece uma experiência gastronômica, networking e brindes para os participantes.

Rita Fernandes, CEO da Brasil Despachos, fala sobre as expectativas com a realização da 3ª edição. “Nossa expectativa com os dois eventos é fomentar e unir cada vez mais a comunidade de comex e de importadores do Rio de Janeiro, proporcionando uma plataforma de conhecimento, networking e oportunidades de negócios”.

Rita Fernandes esclarece que a integração com o MBC 2024 será importante para consolidar os resultados que ambos os eventos podem proporcionar. “Com o Happy Hour do Comex ao final do evento, é uma boa oportunidade de potencializar as parcerias feitas ao longo do dia e conhecer ainda mais pessoas”.

Mainô Business Conference 2024

De acordo com Eduardo Ferreira, CEO da Mainô, o Mainô Business Conference 2024 terá como tema central “O Novo Processo de Importação”, com todas as palestras e painéis relacionados ao assunto.

Palestrantes reconhecidos e figuras importantes do cenário de importação no Brasil, como Tânia Pryplotski, Milton Gato, Leonardo Schmidt, Amanda Pires, Bianca Lima, Mastroiani César Machado, Flávia Castro, Célia Regina e Monique Tavares, já estão confirmados.

Entre os assuntos a serem abordados dentro do tema principal da edição estão gestão da importação, transformações na importação, Declaração Única de Importação (DUIMP) e o impacto da mudança do novo processo na aduana verde. A programação confirmada até o momento está disponível no site do evento.

“O grande diferencial do evento é a possibilidade de networking. Primeiro, porque as mesas da plenária são redondas e nós distribuímos pulseiras de forma aleatória para os participantes se sentarem com pessoas que ainda não conhecem. Segundo que na programação temos dinâmicas e momentos direcionados para networking”, explica Ferreira.

O MBC surgiu, em 2018, como um canal de networking e oportunidades para quem atua com importação e já está em sua 8ª edição. Importação, inovação, networking e negócios são os pilares do evento que acontece anualmente.

A primeira edição do evento foi criada no ano de 2023, com implementação no palco do MBC: Melhores do Comex. O prêmio tem como objetivo reconhecer os profissionais da área de comércio exterior com as categorias Voz do Comex, Influencer no Comex e Mulher de destaque no Comex.

Neste ano, a edição da premiação traz duas novas categorias, sendo uma delas a de Empresa Inovadora do Comex, junto a uma segunda modalidade: Inspiração do Comex - um case de sucesso Mainô. A votação oficial está aberta até o dia 14/10 através do formulário.

Para saber mais, basta acessar: https://www.sympla.com.br/evento/mbc-8-edicao-maino-business-conference-2024/2518399?referrer=www.google.com