Super Professor alcança 4º lugar entre Negócios em Expansão

A plataforma Super Professor foi classificada em quarto lugar no ranking de Negócios em Expansão da revista Exame. A empresa, fundada em 1993, funciona como um banco de questões que auxilia professores e instituições de ensino a elaborarem provas, avaliações e simulados do Ensino Fundamental até o Ensino Superior.

A empresa conquistou a colocação entre empresas com receita operacional líquida entre dois e cinco milhões de reais, após apresentar um crescimento de 490,73% no ano passado. A receita anual da empresa passou de R$780.790,00 em 2022 para R$4.612.326,00 em 2023.

Para Harrisson Brait, diretor do Super Professor, o reconhecimento do crescimento da empresa representa a confiança do mercado e dos usuários sobre os serviços prestados. “Receber esse selo, de uma das empresas que mais crescem, tem muito a ver com a validação do agente principal nesse processo, que é o nosso usuário, seja o professor, o colégio ou sistema de ensino que utiliza nossa plataforma”.

Segundo o diretor, não haveria esse reconhecimento se não houvesse evolução da empresa, como também não há crescimento se o cliente não entender que as funcionalidades da plataforma podem gerar valor para ele.

Brait acredita que a alta de receita obtida pelo Super Professor em 2023 está ligada à modernização das plataformas que, além de armazenar cerca de 200 mil questões, tem soluções voltadas para públicos específicos, como o SPR Med, voltado para professores de cursos de saúde, em especial medicina, e o Pazzei, com foco em estudantes que se preparam para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e outros vestibulares.



“Fizemos uma ampla pesquisa com os nossos usuários para entender o que precisávamos mudar e investimos na etapa de experiência com a plataforma. Além disso, aumentamos nossa atuação no mercado B2B, com um grande crescimento na venda dos serviços para escolas e sistemas de ensino”, afirma o empresário.

O desenvolvimento da equipe de colaboradores do Super Professor também é citado pelo especialista como causa para a expansão da empresa. “Investimos no nosso time, principalmente nas áreas de tecnologia, produtos e de marketing e vendas”.

Projeção para os próximos anos

O diretor da Super Professor explica que a expansão dos negócios é consequência do objetivo da plataforma em entender e melhorar cada vez mais a experiência dos usuários.

“Nos próximos anos vamos ter novidades em relação às nossas funcionalidades, com novos produtos dentro do Super Professor. Buscamos ampliar ainda mais os públicos que atendemos, melhorando os produtos e serviços para escolas, sistemas de ensino e para outras plataformas educacionais”, pontua Brait

O empresário projeta também um foco maior da plataforma no estudante, com o lançamento do Pazzei. “Queremos ampliar esse olhar para o estudante, para que possamos atuar em toda a jornada, iniciando na elaboração de uma avaliação pelo professor até chegar na realização dessa avaliação pelo aluno e, assim, participar da transformação da educação”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: www.superprofessor.com.br