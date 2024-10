Cinco habilidades mais valorizadas pelas empresas em 2025

Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, a busca por profissionais habilidosos e adaptáveis se intensifica. Mas, afinal, quais competências serão indispensáveis para garantir o sucesso na carreira em 2025? De acordo com Ana Guimarães, Diretora de Operações no ManpowerGroup Brasil, cinco competências se destacam: pensamento estratégico, comunicação intencional, habilidade com dados, liderança e senso de humor.

“A inteligência artificial avançou significativamente, mas ainda não consegue replicar a capacidade humana de pensar estrategicamente”, afirma Ana Guimarães. “Essa habilidade, aliada à comunicação eficaz e à capacidade de analisar dados, torna o profissional mais completo e preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho”.

Portanto, o pensamento estratégico vai além da simples resolução de problemas. Envolve a capacidade de analisar situações complexas, antecipar cenários e tomar decisões embasadas em dados e insights. “Desenvolver essa habilidade exige prática constante e a disposição de olhar para os problemas sob diferentes ângulos”, explica a especialista.

A comunicação intencional, por sua vez, é fundamental para construir relacionamentos sólidos e influenciar positivamente as pessoas ao redor. “Um bom comunicador pode adaptar sua mensagem ao público e ao contexto, buscando um resultado específico”, destaca Ana Guimarães. “Em um ambiente de trabalho cada vez mais colaborativo, a capacidade de se comunicar de forma clara e eficaz é essencial para o sucesso.”

A era da informação exige profissionais capazes de transformar dados em insights relevantes para a tomada de decisão. A habilidade com dados permite identificar padrões, tendências e oportunidades de negócios, tornando os profissionais mais estratégicos e competitivos.

Mesmo em equipes enxutas, a liderança continua sendo uma competência essencial. “Líderes eficazes conseguem motivar e inspirar seus colaboradores, além de tomar decisões estratégicas e adaptar-se a mudanças”, explica a Diretora do ManpowerGroup Brasil. “A capacidade de influenciar e guiar equipes é fundamental para o sucesso de qualquer organização.”

Surpreendentemente, o senso de humor também se destaca como uma habilidade importante no mundo corporativo. “Pessoas com bom humor tendem a ser mais sociáveis e colaborativas, o que as torna mais atrativas para os empregadores. O senso de humor contribui para um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo”, completa a especialista.

Investir no desenvolvimento dessas cinco habilidades é fundamental para os profissionais que desejam construir uma carreira mais sólida em 2025. “Ao aprimorar as competências técnicas e comportamentais, essas pessoas estarão mais preparadas para enfrentar os desafios do futuro e se destacar no mercado de trabalho”, finaliza Ana Guimarães.

Website: https://blog.manpowergroup.com.br/pesquisa-de-expectativa-de-emprego-manpowergroup-q4-2024