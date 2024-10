As artes tradicionais sauditas estão prontas para alcançar novos públicos internacionais, uma vez que o Instituto Real de Artes Tradicionais (Wrth) participa da Semana Cultural Saudita na Grécia de 27 de setembro a 1º de outubro. O evento, intitulado "The Heritage of Two Cultures" (A Herança de Duas Culturas), explora a herança saudita através das lentes da arte "Al-Qatt Al-Asiri". O Wrth oferece uma série de oficinas interativas, incluindo um destaque na criação de corantes naturais e artes de escultura em gesso com oficinas e obras de arte comunitárias práticas.

Como parte da Semana da Cultura, cinco talentosos artistas sauditas lideram oficinas interativas que mostram a arte da escultura em gesso com padrões tradicionais ‘Asiri’. Esta forma de arte única ganhou reconhecimento internacional após ser inscrita na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO em 2017.

Junto com estas oficinas, os visitantes podem explorar o mundo dos corantes naturais e presenciar a habilidade dos artesãos sauditas em primeira mão. Um pavilhão dedicado, a Wrth convida os participantes a se uniràcriação de uma obra de arte comunitária colorindo padrões tradicionais de 'Asiri' com corantes pigmentados naturalmente. A participação internacional da instituição nunca deixa de captar a atenção mundial, com visitantes na expectativa de se envolver em experiências artísticas práticas enraizadas em uma rica herança cultural como a da Arábia Saudita.

Além disto, a presença de artistas sauditas muitas vezes estimula a curiosidade e gera conversas,àmedida que entusiastas da arte do mundo todo buscam entender as inspirações culturais e naturais por trás desta vibrante e diversa tradição artística.

As cooperações artísticas internacionais desempenham um papel essencial no fomento de conexões entre artistas e no destaque do apelo universal das formas de arte tradicionais. Ao combinar motivos geométricos e botânicos da Grécia e da Arábia Saudita, estas trocas promovem o intercâmbio cultural e aumentam a visibilidade mundial da arte saudita. Além disto, estas iniciativas capacitam os artistas sauditas com uma plataforma para alcançar novos públicos e intensificar a presença internacional da arte saudita.

Sobre a WRTH:

Wrth: O Instituto Real de Artes Tradicionais é a principal instituição dedicada a preservar e promover nossa identidade nacional criativa. Através da educação e da preservação, inspiramos as futuras gerações a adquirir e refinar estas habilidades, garantindo que nosso legado criativo permaneça vibrante e celebrado. Convidamos praticantes, estudantes e públicos em todo o mundo a se envolver profundamente com estes ofícios, que proporcionam um futuro criativo e dinâmico a todos.

