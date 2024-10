A Estée Lauder Companies (NYSE: EL) (“ELC”) tem o prazer de anunciar os vencedores do programa The Catalysts. Criada pela New Incubation Ventures (“NIV”) da ELC e lançada com o apoio do TikTok, a iniciativa integrada e global tem como objetivo destacar, elevar e capacitar contadores de histórias emergentes com novas visões para o setor de beleza. O programa ressalta a dedicação da NIV em defender os espíritos pioneiros da beleza, acentuando a influência e o impacto do setor de beleza e sua interconexão com paisagens culturais, sociais e artísticas mais amplas.

Em 2 de outubro de 2024, os fundadores das nove empresas finalistas, incluindo Baude NY, BEAME, LOVERBOY BEAUTY, Etia London, Forta, Gorgeous Nothings, Ruka, Sky High Farm Universe e Zure Solaris, apresentaram-se ao The Catalysts Jury no Le Meurice em Paris. Cada finalista fez uma apresentação de sete minutos descrevendo seu conceito, visão e inovação. Os jurados então votaram em duas empresas principais, que receberiam até US$ 250 mil em apoio financeiro, bem como mentoria e assistência ao projeto.

“O programa The Catalysts superou em muito nossas expectativas. Com mais de 800 inscritos do mundo todo, o programa destacou o incrível talento criativo que impulsiona o futuro da beleza”, disse Shana Randhava, vice-presidente sênior de novos empreendimentos de incubação da Estée Lauder Companies. “Cada um de nossos finalistas representou uma perspectiva e oportunidade únicas. Parabenizamos Etia London, LOVERBOY BEAUTY e Ruka, e esperamos apoiá-los enquanto continuam construindo suas empresas.”

VENCEDORES DO THE CATALYSTS 2024

Etia London

Lucy Edwards, Fundadora

A marca intencionalmente acessível da modelo e ativista @lucyedwardsofficial tem como objetivo ser a primeira marca de beleza criada para 1,3 bilhão de pessoas com deficiência em todo o mundo. Em uma verdadeira estreia no setor, Edwards usará o financiamento e a orientação da The Catalysts para tornar a Etia London uma realidade.

TikTok: @lucyedwards

LOVERBOY BEAUTY

Charles Jeffrey, Fundador e Diretor Criativo

Graças ao financiamento da The Catalysts, a LOVERBOY BEAUTY está pronta para redefinir o cenário da maquiagem com uma abordagem expressiva e livre da beleza, inspirada na pintura facial, no desempenho e na comunidade LGBTQIA+.

TikTok: @charlesjeffreyloverboy

Ruka

Tendai Moyo, CEO

Com o objetivo de trazer de volta a alegria dos cabelos texturizados, a Ruka usará o financiamento da The Catalysts para dar continuidadeàsua missão de revolucionar o setor de extensões capilares.

TikTok: @rukahair

“Fazer parte da comissão julgadora do The Catalysts abriu ainda mais meus olhos para a diversidade de pessoas que inspiram as tendências culturais que impulsionam o setor de beleza atual”, disse Vanessa Craft, diretora global de parcerias da TikTok. “Uma nova geração de fundadores do setor de beleza está no centro dessa mudança, levando autenticidade e alegria aos clientes e oferecendo produtos exclusivos e inclusivos. Etia London, LOVERBOY BEAUTY e Ruka são a personificação disso.”

Site: www.thecatalystsworld.com

TikTok: @thecatalystsworld

