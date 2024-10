Barbieri do Brasil entrega obra com 100% de Steel Frame

A Barbieri do Brasil, fabricante de produtos para o mercado da construção a seco, por meio da Consul Steel, foi contratada para mais uma obra 100% em Steel Frame. Desta vez, em um bairro privado da cidade de Escobar, na província de Buenos Aires. O projeto teve a participação do Grupo Abrantes - Loma Verde para o fornecimento de materiais e painéis, e da De Abrantes Steel Framing para a construção, elaboração e gestão da obra.

Segundo André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, o projeto consistiu na construção de uma residência unifamiliar de dois pisos com uma área total de 320 m2. “A obra foi realizada em um terreno de 800 m2 previamente preparado para construção, de acordo com a regulamentação local e requisitos de projeto”, explica o executivo.

Sobre as características do projeto, Rossi explica que uma laje de concreto foi confeccionada de forma adequada para suportar a estrutura Steel Frame, projetada e construída de acordo com as especificações necessárias. “Todo o projeto foi resolvido com estrutura Steel Frame, projetado e calculado pela Consul Steel. A engenharia detalhada é essencial para garantir a estabilidade e resistência da obra”, comenta.

Para os painéis interiores e exteriores, a construção contou com materiais isolantes, para garantir o conforto termo-acústico da casa. Já a cobertura, segundo Rossi, foi executada de forma plana, seguindo o projeto arquitetônico proposto e conseguindo uma fachada uniforme. No acabamento, o sistema escolhido foi o EIFS, que, de acordo com o executivo, possui mais qualidade e durabilidade.

Por fim, o especialista destaca que a residência atende aos padrões de qualidade, segurança e eficiência estabelecidos no projeto. “A escolha da técnica construtiva, por seu lado, demonstrou mais uma vez todos os seus benefícios em termos de rapidez de execução, durabilidade e sustentabilidade, permitindo satisfazer de forma integral as necessidades do cliente”, conclui Rossi.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, aproveitando a sólida expertise da Barbieri Argentina, uma empresa estabelecida em 1953, sul-americano na fabricação de produtos para o mercado de construção a seco. Dedicada à produção de perfis de aço galvanizado para drywall e perfis estruturais para sistemas de light steel framing, a Barbieri do Brasil combina tecnologia de ponta internacional com um rigoroso padrão de qualidade. Com uma ampla distribuição em todo o território nacional, a empresa também atua como um importante hub exportador para Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.

