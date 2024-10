Dia Nacional de Adotar um Animal é celebrado em 4 de outubro

No século passado, em 1929 no Congresso de Proteção Animal em Viena, Áustria, foi declarado o dia da morte de São Francisco de Assis, 4 de outubro, como o Dia Mundial do Animal, por ele ser tão generoso para com os animais.

O direito do animal de viver dignamente, sem dor e sofrimento, por estar abandonado, é um grande desafio, por isso no dia 4 de outubro de 2000, foi criado o Dia Nacional de Adotar um Animal.

A data visa abordar o tema de uma forma mais adequada aos desafios do século XXI, agregando novos valores e reforçando a homenagem ao patrono da ecologia, São Francisco de Assis. Agregar valores é uma proposta de aprendizado, é sinônimo de fortalecer e evoluir.

Comemorado pelo 24º ano consecutivo, o Dia Nacional de Adotar um Animal, idealizado pela ambientalista Vininha F. Carvalho, já conseguiu através de iniciativas individuais e do apoio de entidades sérias, um resultado surpreendente, ocorreram muitas adoções e aproximação de muitas pessoas à causa dos animais.

O grande desafio dos centros urbanos que visam à melhoria da qualidade de vida enfocando a ética é conseguir implantar e fortalecer a ideia de que o bem-estar animal não pode mais ser considerado como um ato de caridade e sim como uma obrigação legal. É preciso incentivar as atitudes voltadas para promover as boas ações em prol dos animais e, não simplesmente acreditar que com esmola é possível amenizar este grave problema.

A população de pequenos animais, que vivem e sobrevivem, em relação direta com as condições do meio ocupado pelo homem, não podem continuar sendo abandonados. Esta situação requer a urgência de unir esforços da comunidade, para que se obtenha o controle de natalidade, enfatizando a necessidade da posse responsável dos animais de estimação.

“Aproveite esta data, Dia Nacional de Adotar um Animal, para refletir sobre suas atitudes para com os animais, atualizar seus conhecimentos e, se possível, adote um animal, sua vida será muito mais feliz”, enfatiza Vininha F. Carvalho.



Website: https://www.dianacionaldeadotarumanimal.com