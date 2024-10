O Green Mobility Hall na Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) recebe empresas líderes locais e internacionais especializadas em mobilidade, transporte e logística de mobilidade ecológica. O Green Mobility Hall destaca as soluções e práticas inovadoras mais proeminentes que usam as últimas tecnologias no setor de transporte sustentável individual e público. Estas soluções visam reduzir os custos operacionais e de infraestrutura de veículos elétricos (VEs), aprimorar a eficiência energética e de recursos no transporte, bem como promover o uso de hidrogênio e combustíveis com baixa emissão ou sem carbono.

A Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organiza a 26ª WETEX de 1º a 3 de outubro de 2024 no Dubai World Trade Centre.

"A WETEX respalda a Política Nacional de Veículos Elétricos, a Estratégia de Mobilidade Ecológica de Dubai 2030 e a Estratégia de Zero Emissão Líquida 2050 dos EAU. Ela também promove a posição de liderança dos EAU na região em adotar VEs, já que o país tem uma das maiores taxas de estações de recarga para VEs do mundo. A WETEX é uma plataforma internacional para destacar as últimas tecnologias em energia, água e meio ambiente, bem como todos os outros setores que contribuem para obter zero emissão líquida e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Segundo o Sexto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, 23% das emissões líquidas mundiais de GEE vieram anualmente do setor de transporte, que gera (8,7 GtCO2-eq). A WETEX contribui para alcançar as aspirações climáticas nacionais e internacionais, a fim de diminuir a pegada de carbono no setor de transporte e acelerar a ação climática", disse Sua Excelência, Saeed Mohammed Al Tayer, Diretor Geral e Diretor Executivo da DEWA, e Fundador e Presidente da WETEX.

"A WETEX aperfeiçoa o papel da DEWA em incentivar o uso da mobilidade ecológica e sustentável, ao mesmo tempo em que intensifica a liderança dos EAU e de Dubai em transporte sustentável na região. A iniciativa 'EV Green Charger' da DEWA, ??lançada em 2014, levouàcriação da primeira infraestrutura pública de carregamento da região para VEs. A infraestrutura avançada de estações de carregamento ecológico em Dubai consiste em mais de 700 em cooperação com as partes interessadas, incluindo cerca de 400 estações de carregamento ecológico operadas pela DEWA. Este número irá aumentar nos próximos anos e inclui cerca de 400 estações de carregamento ecológico operadas pela DEWA", acrescentou Al Tayer.

