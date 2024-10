Cuidados masculinos: mercado cresce e fomenta novos produtos

Homem também se cuida. A máxima vai de encontro a um artigo do Sebrae, que destaca que o mercado de cosméticos masculinos vem ganhando visibilidade e tem perspectivas de crescimento para os próximos anos. Prova disso, o Brasil já representa 13% do mercado global de beleza masculina.

Segundo dados de um estudo conduzido pela Research & Markets, também partilhado pelo Sebrae, o segmento de cosméticos masculinos deverá alcançar US$ 78,6 bilhões este ano. Ainda que, a nível global, aproximadamente 90% do mercado de beleza seja voltado para as mulheres, os números apontam para a existência de um potencial ainda a ser explorado.

Para Bruno Gilliard, diretor da You Man Grooming - empresa de cosméticos masculinos -, os dados mostram que o mercado está em plena expansão e evolução. “Há quinze anos, esse era um nicho limitado, com poucos produtos e mais voltados para as necessidades básicas. Agora, trata-se de um setor que está cada vez mais robusto e diversificado”.

Gilliard observa que os homens estão cada vez mais conscientes da importância de cuidar da aparência e isso estimula a indústria a buscar inovação. “Esse crescimento na busca de produtos também é impulsionado por uma mudança cultural onde a vaidade masculina é não só aceita, mas também incentivada. As redes sociais e a exposição digital estimulam esse comportamento também”, considera.

Na visão do diretor da You Man Grooming, o crescimento do mercado de cuidados masculinos fortalece a criação de novos produtos para esse público. “A busca por novos produtos é uma resposta ao comportamento do homem moderno, que está cada vez mais preocupado com a aparência - o que estimula a indústria a buscar por soluções que atendam às necessidades específicas”, pontua.

De acordo com a segunda edição do estudo Cosmetology®, conduzido pelo Grupo Croma e compartilhado pelo Estadão, 72% dos homens do país cuidam da beleza e acreditam que esse hábito não deve ser considerado como “coisa de mulher”. Em 2018, quando o estudo foi realizado pela primeira vez, apenas 34% dos brasileiros do sexo masculino responderam que se preocupavam com a própria aparência.

“Nesse panorama”, prossegue Gilliard, “o Brasil sai na frente, pois nossa biodiversidade, sobretudo da Amazônia, permite o desenvolvimento de ativos inovadores, com alta performance”.

You Man Grooming desenvolve produtos para atender o segmento

Gilliard conta que, há dez anos, o consumo do mercado de cuidados masculinos era maior para produtos básicos, como shampoos para barba e modeladores para cabelo. “Hoje, o homem moderno busca produtos que otimizem sua rotina, trazendo benefícios específicos”.

A título de exemplo, ele revela que a You Man Grooming desenvolveu o balm tonalizante Black Control, que escurece os fios de barba e cabelo gradualmente a fim de atender aos homens que desejam manter uma aparência jovem.

“Outro item é o desodorante íntimo, que oferece praticidade para quem vive uma rotina intensa, passando do trabalho para a academia e para encontros sociais sem perder o cuidado pessoal”, afirma Gilliard. “Essa mudança reflete uma maior exigência por qualidade, praticidade e resultados visíveis, fatores que continuam a impulsionar o mercado de cosméticos masculinos”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://youman.com.br/