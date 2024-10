UNO Soluções lança nova versão de plataforma de gestão

A empresa de desenvolvimento de software UNO Soluções anunciou o lançamento de uma nova versão do sistema UNO ERP Predict. Trata-se de uma plataforma de gestão personalizável voltada para negócios que buscam automatizar e integrar seus processos e informações.

A solução pode ser usada por companhias de diferentes segmentos, como fabricantes, distribuidores, varejo, prestadores de serviços e e-commerce. Ao invés de precisar acessar diferentes sistemas ou fazer registros em papel, o negócio centralizaria as operações em um só local.

Essa nova versão traz alguns diferenciais em relação a tecnologias anteriores fornecidas pela empresa. Ela conta com inteligência artificial preditiva e prescritiva, nova interface intuitiva, aplicativos nativos com leitura de código de barras, dashboards nativos para diretoria, estoque e vendas, entre outras funções.

“O UNO ERP Predict tem o propósito de oferecer uma solução completa de CRM [‘gestão de relacionamento com o cliente’, na sigla em inglês] que atende desde o chão de fábrica de um negócio, até a entrega final ao consumidor, tudo em um único sistema. Além de oferecer análises e sugerir as medidas a serem tomadas antes do problema acontecer”, explica Marcio Sanson, diretor da UNO Soluções.

Em relação à inteligência artificial preditiva, ele explica que o conceito diz respeito à capacidade do sistema de antecipar problemas e identificar. Isso, em sua visão, oferece uma vantagem competitiva sustentável, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente e permaneçam à frente dos concorrentes.

Outra vantagem apontada por Sanson é a versatilidade da nova versão. “Ela suporta operações em diferentes moedas e idiomas, ideal para empresas com atuação internacional. Já a automação de processos e a integração ajudam a reduzir custos com mão de obra e erros operacionais, tornando as operações mais econômicas”, diz.

Com dashboards e BI (ferramentas de business intelligence) integrados, as empresas podem acessar informações em tempo real e melhorar a agilidade nos negócios, complementa Márcio.

UNO Soluções

Fundada em 1998, a UNO iniciou suas atividades oferecendo serviços de consultoria em ERP e desenvolvimento de software. No ano de 2004, foi criado o UNO ERP, uma plataforma de gestão personalizável.

Atualmente, a empresa é sediada em Barueri (SP) e oferece diversas soluções tecnológicas, incluindo ainda um programa de parceria de negócios e cursos por meio da UNO Universidade.