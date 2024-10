Maratona de Curitiba fará ação social inédita no Brasil 

Uma parceria entre a Maratona de Curitiba e a Maratona da Europa, representada pelo empresário português João Neto, irá promover uma ação de doação de seis cadeiras de rodas para adultos e crianças com deficiência, que integram o Pernas Solidárias de Curitiba - grupo responsável por promover a inclusão por meio do esporte adaptado.

Na Maratona de Curitiba, que acontecerá em 17 de novembro, João Neto irá realizar a prova conduzindo uma criança em uma cadeira de rodas. Após a chegada do maratonista português, será realizada uma solenidade de premiação e doação das seis cadeiras de rodas. A ação social segue o modelo do projeto Rodas Solidárias, desenvolvido por João Neto na Europa.

“A iniciativa tem a finalidade não apenas de incentivar a prática esportiva, mas também manifestar um compromisso com a inclusão na comunidade e de solidariedade”, explica Tadeu Natálio, presidente da Associação Pro Correr de Incentivo ao Esporte.

Compartilhando experiências - Antes da participação na Maratona de Curitiba, na sexta-feira, 15 de novembro, no auditório do Museu Oscar Niemeyer (MON), João Neto fará uma palestra na qual irá contar a “façanha das 7 maratonas em 7 dias”. O evento será aberto ao público e mais informações poderão ser obtidas acessando maratonadecuritiba.com.br.

João Neto - O empresário português iniciou na corrida aos 45 anos, se apaixonou pelo esporte e começou a participar de provas inéditas, impossíveis e de alto grau de dificuldade. Em 2019, participou do World Marathon Challenge - onde correu sete maratonas, em sete dias e em sete continentes - iniciou na Antártida, passou por Cape Town (na África do Sul), Austrália, Dubai, Madrid, Santiago do Chile, encerrando em Miami. Completou também a World Marathon Majors, que são as provas de Nova Iorque, Berlim, Londres, Chicago, Tóquio e Boston, completou também a Maratona no Polo Norte, a da União Glacial da Antártida e a mais alta do mundo - a Everest Marathon.

Sobre a Maratona de Curitiba - Organizada pela Global Vita Sports em parceria com a Associação Pro Correr de Incentivo ao Esporte é uma prova histórica e emblemática do cenário esportivo da capital do Paraná. Nos últimos anos tem atraído corredores de todo o país em busca de desafios e conquistas pessoais. Com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, percorre ruas e paisagens urbanas icônicas da cidade. A cada ano, a Maratona de Curitiba, que está na 27ª edição, cresce em popularidade, atraindo corredores de todos os níveis de habilidade e estabelecendo-se como um destaque no calendário esportivo nacional.

Sobre a Global Vita Sports - Agência com foco na saúde e bem-estar, especializada em criar, planejar e produzir eventos esportivos, com o propósito de conectar marcas ao ecossistema do esporte. Há mais de 10 anos, a empresa fundada em Curitiba (PR), desenvolve eventos esportivos e soluções 360º que constroem relacionamento e impulsionam os objetivos de marketing em toda a jornada de uma experiência esportiva. Promove corridas com percursos que variam de 5 km a 42 km.

A empresa é responsável pela organização de provas como a Corrida do Porto de Paranaguá, que possui todo o percurso realizado dentro de um cais, Corrida da Mulher de Curitiba - em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Meia Maratona de Curitiba, 15k de Santa - realizada no bairro italiano que se destaca por ser um polo gastronômico na capital paranaense, Meia Maratona Unimed Ponta Grossa, realizada no Parque Vila Velha - o primeiro Parque Estadual criado no Paraná e uma das mais importantes unidades de conservação do Brasil, Run The Pink - alusiva à campanha Outubro Rosa, Maratona de Curitiba e Disney Magic Run Curitiba 2024.

