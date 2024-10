Chatbots podem melhorar eficiência em operações de marketing

Um levantamento realizado pela Hibou sobre o impacto do uso de IA no relacionamento entre consumidores e empresas do país, apontou que 97% dos brasileiros já ouviram falar sobre Inteligência Artificial. Inclusive, 92% dos entrevistados responderam perceber facilmente quando estão conversando com uma IA.



Com a adoção de novas tecnologias pelas empresas, os chatbots têm se tornado uma solução eficiente para melhorar as operações de marketing. A ferramenta vem sendo usada não apenas para automatizar interações, mas também em estratégias de funil de vendas, otimizando a jornada do cliente desde o primeiro contato até a conversão, como explica Victor Hugo Piovan, gerente de marketing e gestor de tráfego pago da Proads - Performance Digital.



“Com o avanço das tecnologias, essas soluções estão cada vez mais sofisticadas, oferecendo capacidades avançadas de personalização e análise de dados. Isso permite que as empresas desenvolvam estratégias mais eficazes de marketing e vendas, adaptadas às necessidades e comportamentos dos clientes”, avalia o empresário.



Ainda de acordo com o balanço, 42% dos respondentes acreditam que o atendimento ao cliente tende a melhorar com o uso de IA. “Os chatbots desempenham um papel crucial na geração de leads, especialmente em grandes empresas que buscam otimizar seus processos de marketing e vendas. Eles podem capturar e qualificar leads automaticamente, interagir com os usuários para entender suas necessidades e direcioná-los para a equipe de vendas apropriada”, explica Piovan.



O gestor ressalta ainda que a integração dessas ferramentas com plataformas de automação permite a criação de fluxos de trabalho mais eficientes, que conectam chatbots a campanhas de marketing e proporcionam uma abordagem coesa e escalável para maximizar a conversão em agências de marketing. “É possível criar chatbots que atuam em diversas etapas do funil de vendas, oferecendo conteúdos relevantes, realizando segmentação e conduzindo interações personalizadas”, complementa.



No entanto, o levantamento aponta que uma boa parcela da população ainda mostra resistência com o uso dessa tecnologia, uma vez que 39% dos consumidores preferem o atendimento humano e apenas 2% dizem gostar do apoio automatizado, por achar mais prático e rápido. Somente 31% dos entrevistados disseram não se importar em falar com uma máquina, contanto que ela resolva o seu problema.



“A personalização das interações e a capacidade de analisar dados para ajustes contínuos são fundamentais para melhorar a taxa de satisfação e conversão. Além disso, utilizar um gestor de tráfego para direcionar o público certo para as interações com chatbots e implementar estratégias de remarketing pode maximizar os resultados”, afirma Piovan.



Para o empresário, soluções como esta não apenas podem aumentar a eficiência, mas também proporcionar uma experiência mais personalizada e envolvente para os clientes, resultando em melhores taxas de conversão e satisfação. “Monitorar o desempenho e ajustar as estratégias com base em dados e feedback é essencial para otimizar a eficácia dos chatbots em assessorias de marketing”.



