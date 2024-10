Brasília sedia uma das principais feiras de turismo da América Latina

Após 22 anos, a ABAV Expo Internacional de Turismo retornou a Brasília. E, mais uma vez, o Grupo Bancorbrás esteve presente no evento que ocorreu entre os dias 26 e 28 de setembro. Conhecida por ser uma das principais feiras de turismo da América Latina, o evento chegou a sua 51ª edição e reuniu os principais players do setor do país que aproveitaram a oportunidade para fechar parcerias e alinhar estratégias de atuação.

Neste ano, o Grupo Bancorbrás esteve presente na feira com todas as áreas do ecossistema de turismo da empresa: Operadora de Turismo, Corporativo, Agência de Viagens, Clube de Turismo, Viagem como Benefício, Travel Tech, OTA - Online Travel Agency, Programa de Recompensa, Grupos de Viagem, Unidades Hoteleiras, Zarpo e Móblix.

“A ABAV é o primeiro evento oficial para apresentarmos o nosso novo posicionamento estratégico para o trade de turismo”, afirma Claudio Roberto Nogueira, Diretor Geral de Negócios e Marketing da Bancorbrás. “Não haveria lugar mais apropriado para mostrar para todos as novidades, visto que somos uma empresa de Brasília para o Brasil. O Grupo Bancorbrás é uma empresa que preza pelo bem-estar e conforto do cliente ao mesmo tempo que valoriza a seriedade e compromisso com os parceiros. Buscamos oferecer uma maior eficiência operacional que irá facilitar e apresentar soluções para o turismo em um só lugar", afirma.

A nova marca do Grupo Bancorbrás

É a primeira vez que a Bancorbrás esteve na ABAV se posicionando como Grupo Bancorbrás. E foi a oportunidade da empresa estreitar o relacionamento com o trade. “Depois de 41 anos de história, concluímos que era o momento de evoluir a marca, de melhorar a experiência do cliente e dos nossos parceiros como um todo e de mostrar a nova Bancorbrás para o mercado. A nova identidade visual reforça o nosso compromisso de oferecer os melhores serviços voltados para soluções em turismo”, comemora Claudio Roberto.

O diretor ainda afirma “Nós somos movidos pela inovação e empreendedorismo e não queremos ser o maior grupo de turismo do Brasil e sim o melhor, oferecendo experiências únicas e completas em um mesmo lugar, para tornar a jornada do cliente cada vez mais fluida, tranquila e confiável" e completa “A nossa estratégia visa priorizar, além dos clientes, ainda mais a nossa atenção e cuidado com o trade e com os agentes de viagem”.

Para o Gerente de Marketing do Grupo Bancorbrás, Dannilo Trindade, a nova marca é uma evolução da atual, mais sóbria, porém com novas cores e elementos que trazem essa cara “mais digital”. "Esse novo momento do Grupo é uma evolução para uma estratégia de multimarcas. Ela vem mais sólida para agregar todo o ecossistema de negócios da empresa, de modo a multiplicar a presença da Bancorbrás no mercado turístico".

Claudio destaca ainda que a empresa está conectada e antenada às tendências de mercado e novas tecnologias, tendo como foco as necessidades dos clientes. “Vamos oferecer serviços voltados para soluções em turismo, que possibilitem o atendimento integral das necessidades dos nossos parceiros", afirma.

O espaço Grupo Bancorbrás na ABAV

Para apresentar seus produtos e serviços, o Grupo Bancorbrás optou por um estande moderno, compacto e interativo. Criado pela montadora JD Stand & Cenografia, o espaço contou com 60m², sete pontos de atendimento fixos e lounge. “No stand, estivemos com uma equipe de pelo menos 45 colaboradores para atender os visitantes”, conta Claudio Roberto. “Mas, durante os três dias de evento, contamos com cerca de 250 colaboradores que estiveram na feira prontos para tirar dúvidas e atender da melhor forma os nossos parceiros e clientes”.