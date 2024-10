Sangiogo Advogados completa 15 anos de história

Em 2024, o escritório Sangiogo Advogados completa 15 anos de atuação jurídica, e essa trajetória é marcada por mais de 150 mil processos patrocinados. Devido a essa alta procura, tanto no Rio Grande do Sul quanto em outros estados, o escritório precisou abrir novas filiais.



Inicialmente, o escritório possuía apenas uma sede em Porto Alegre, mas devido ao aumento da demanda, foi necessário expandir. Atualmente, a empresa conta com escritórios estrategicamente localizados em Curitiba, São Paulo e Salvador.



Desde a sua fundação, um dos objetivos do Sangiogo Advogados tem sido tornar o escritório um ambiente acolhedor com ética e confiança. “Os valores da empresa incluem o profissionalismo e a responsabilidade no atendimento das necessidades dos clientes, atuando com integridade e respeito nas relações profissionais e pessoais”, afirma Tiago Sangiogo, sócio fundador do escritório Sangiogo Advogados.



Com o avanço tecnológico, o meio jurídico foi impactado. Um dos maiores desafios enfrentados pelo escritório nesses 15 anos foi adaptar-se às mudanças rápidas na legislação e manter a qualidade do serviço durante a expansão da empresa. “A tecnologia permitiu uma gestão mais eficiente dos processos e uma melhor comunicação com os clientes, garantindo uma análise mais profunda e estratégica dos casos”, enfatiza Tiago.



Foco na eficiência

Para a empresa, é muito importante pensar nas necessidades dos clientes, isto é, atuar na resolução de conflitos de maneira rápida e eficaz. “Nos próximos 15 anos, o escritório planeja continuar acompanhando as mudanças e investir em tecnologias avançadas para otimizar ainda mais a prestação dos serviços jurídicos”, assegurou Sangiogo.

Os endereços das sedes são:



• Porto Alegre: Rua Ramiro Barcelos, 805, Moinhos de Vento;

• São Paulo: Rua Olimpíadas, 205, 4º Andar, Vila Olímpia;

• Curitiba: Rua Pasteur, 463, 13º Andar, Água Verde;

• Salvador: Avenida Tancredo Neves, 2227, Sala 603, Caminho das Árvores, Edifício Salvador Prime Work.

Website: https://sangiogoadvogados.com.br/