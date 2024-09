Mapeamento da construção aponta aumento no volume de obras

O levantamento divulgado pela Hoff Analytics em setembro trouxe uma nova perspectiva para o mercado da construção no Brasil, um dos setores mais dinâmicos e estratégicos da economia nacional. Em contraste com um estudo anterior da empresa, que apontou uma retração nas atividades do setor no primeiro semestre de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023, o novo relatório mostra sinais positivos de recuperação ao comparar os dados dos dois primeiros trimestres do ano.

Os números indicam que o 1º trimestre de 2024 envolveu aproximadamente 619 mil novas obras, distribuídas em diferentes fases e tipos de serviços, das quais mais de 24 mil eram obras públicas. O segmento residencial foi responsável por cerca de 44% das obras totais, e as construções de até 100 m² representaram 52,84% deste montante. Já as grandes obras, com áreas de até 10.000 m², somaram 4,68%.

Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, destaca que o avanço na construção civil é perceptível, e as análises detalhadas que ele e sua equipe realizam refletem o dinamismo do mercado. Ele reforça que o uso de tecnologias avançadas é fundamental para a realização de mapeamentos precisos, e que a ausência dessas ferramentas pode comprometer a visibilidade de oportunidades promissoras, tanto para construtoras quanto para fabricantes de materiais de construção.

“Constatamos muitos pontos relevantes neste novo estudo, como o incremento de 58 mil novas obras entre o 1º e o 2º trimestres. Nosso objetivo com esses levantamentos é demonstrar como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa no entendimento do mercado e na tomada de decisões estratégicas”, afirmou Bichoff.

No 2º trimestre, o mapeamento registrou mais de 677 mil obras, com destaque para o crescimento predominante na região Sudeste. O segmento residencial manteve sua dominância, com um acréscimo de 0,8%. Obras de até 250 m² tiveram um leve avanço, e o aumento geral de 9% entre os dois trimestres confirma a recuperação gradual do setor.

Esses dados foram obtidos por meio da plataforma Hoff Analytics, onde os usuários têm acesso a uma ampla gama de informações detalhadas, incluindo fase da obra, metragem, tipologia, endereço, a construtora responsável e outros. A eficiência tecnológica da Hoff Analytics, elogiada pela CEO da empresa, está baseada em sua capacidade de integrar dados de diversas fontes e transformá-los em informações precisas, que são utilizadas por construtoras e grandes fabricantes de materiais de construção para otimizar seu processo de vendas.

“Esse levantamento nos oferece insights valiosos, como padrões sazonais que ajudam a prever a demanda de materiais, permitindo que as empresas ajustem seus estoques de acordo com os períodos de maior atividade. Tudo isso se deve ao poder da análise de dados, que transforma informações complexas em relatórios de fácil compreensão”, ressaltou a CEO.

O segundo trimestre de 2024 se destacou no cenário econômico, com a construção civil crescendo 3,5%, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse aquecimento do setor, que beneficia tanto construtoras quanto fornecedores, reforça o papel estratégico da Hoff Analytics em apoiar esses agentes com informações precisas e relevantes.

A Hoff Analytics continuará a monitorar o mercado e preparar novos estudos para auxiliar construtoras e fabricantes de materiais de construção a antecipar demandas e identificar oportunidades de negócios.

Website: https://www.hoffanalytics.com.br/