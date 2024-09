Somapay é eleita a 2ª melhor instituição financeira para se trabalhar no Brasil

Em premiação realizada em São Paulo, na última terça-feira (24/09), a consultoria Great Place to Work (GPTW) Brasil reconheceu as melhores instituições financeiras para se trabalhar em 2024. A cearense Somapay Digital Bank, que oferece soluções financeiras no meio digital, foi eleita vice-campeã entre os concorrentes da categoria pequenas empresas de serviços financeiros.

O CEO da Somapay, Fernando Gurgel, esteve presente durante a premiação e reforçou a maturidade adquirida nos últimos 10 anos, desde quando o banco cearense entrou em operação. Essa é a segunda participação da Somapay no ranking, consolidando-se como um local de atração para profissionais que buscam um ambiente de trabalho inspirador. “Em 2021, já havíamos participado da pesquisa. Na nossa estreia, obtivemos boa avaliação e já fomos certificados com o selo GPTW. A evolução para se tornar finalista do prêmio e o troféu de vice-campeão são reflexos dos investimentos contínuos que foram feitos para obter o engajamento das equipes”, comemorou Gurgel.

Entre os fatores apresentados pela Somapay e que contribuíram para o prêmio, estão o uso de ferramentas como a Pesquisa de Clima e Avaliação de Cultura para coletar feedback dos colaboradores e identificar oportunidades de melhoria. Os resultados dessas pesquisas são utilizados para implementar ações que visam aprimorar a experiência dos colaboradores em todos os aspectos, desde a estrutura física do ambiente de trabalho até o suporte emocional necessário.A analista de Gente & Gestão do banco, Caroline Barbosa, revela que apesar da certeza sobre o trabalho desenvolvido, não deixa de ser surpreendente a pontuação atribuída pelo time da Somapay ao pilar “Orgulho em fazer parte”, durante a avaliação GPTW. “O resultado dessa pesquisa ressalta a identificação que os colaboradores têm com os valores da Somapay. A partir de agora, naturalmente, eleva-se a responsabilidade de promover um ambiente de trabalho com propósitos, em que cada profissional continue motivado a crescer junto com a empresa”, reflete ela.

Do lado dos clientes, a Somapay também concorre ao prêmio Reclame Aqui na categoria Bancos e Cartões Digitais, com votação aberta ao público no site https://www.reclameaqui.com.br/empresa/saqpag/premio/ .

Website: https://somapay.com.br/